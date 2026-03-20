Swiatek é eliminada em sua estreia no WTA 1000 de Miami

A tenista polonesa Iga Swiatek sofreu uma eliminação inesperada nesta quinta-feira (19) em sua partida de estreia no torneio WTA 1000 de Miami, contra sua compatriota Magda Linette.

Swiatek, que caiu para a terceira posição no ranking da WTA nesta semana, foi derrotada por Linette (atual 50ª colocada) por 1-6, 7-5 e 6-3, em um confronto válido pela segunda rodada.

Campeã deste torneio em 2022, Swiatek vive um início de temporada preocupante, tendo sido eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália, assim como nos eventos WTA 1000 de Doha e Indian Wells.

Seu revés sofrido na semana passada em Indian Wells fez com que a polonesa fosse desbancada do posto de número dois do mundo pela cazaque Elena Rybakina.