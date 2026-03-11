Esportes

Número 2 do mundo

Świątek atropela Muchova e avança às quartas de final em Indian Wells

Świątek venceu por 6/2 e 6/0 em apenas 77 minutos, avançando às quartas de Indian Wells pelo quinto ano seguido.

AFP

Zero Hora

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