Świątek atropela Muchova e avança às quartas de final em Indian Wells

Świątek busca terceiro título em Indian Wells. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A polonesa Iga Świątek atropelou a tcheca Karolína Muchová nesta quarta-feira (11) e garantiu uma vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, pelo quinto ano consecutivo.

Świątek, número 2 do mundo, derrotou Muchová (13ª) com parciais de 6/2 e 6/0 na partida que abriu a jornada na quadra central.

A duas vezes campeã de Indian Wells (2022 e 2024) deu uma aula de tênis minando toda a confiança que a talentosa tcheca havia conquistado após seu triunfo em fevereiro no WTA 1000 de Doha.

O jogo avassalador de Świątek não deu trégua à adversária, não permitindo que ela tivesse uma única chance de quebra de serviço nos breves 77 minutos de duração da partida.

Sob o forte sol da Califórnia, Karolína Muchová não conseguiu confirmar seu serviço em nenhum dos três games em que sacou no segundo set.

A tenista polonesa já a havia derrotado em quatro dos cinco confrontos anteriores, incluindo um no ano passado em Indian Wells, onde também perdeu apenas dois games.

— Me senti muito bem, senti que estava jogando cada vez melhor. Simplesmente fantástico — disse Świątek após a vitória.

Sua adversária nas quartas de final será a vencedora da partida desta quarta-feira entre outra tenista tcheca, Kateřina Siniaková, e a ucraniana Elina Svitolina.

A ex-número um do mundo, de 24 anos, busca seu terceiro título em Indian Wells, o que a colocaria no topo da lista de maiores vencedoras deste prestigiado torneio.