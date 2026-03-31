Suécia vence Polônia na repescagem europeia e vai à Copa do Mundo

A Suécia garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (31) com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Polônia, na final de sua repescagem, disputada em casa.
Com um gol do atacante Viktor Gyökeres nos minutos finais, os suecos deram o troco nos poloneses, seleção que havia impedido sua participação no Mundial de 2022.
A seleção sueca estará no Grupo F da Copa, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.
Após uma campanha desastrosa nas Eliminatórias, marcada pelo último lugar na fase de grupos, a Suécia, sob o comando do inglês Graham Potter, só conseguiu disputar a repescagem graças à posição no ranking da Liga das Nações da Uefa.
Na semifinal da repescagem, foi Gyökeres quem havia garantido a classificação sueca um hat-trick na vitória sobre a Ucrânia (3 a 1).
Por sua vez, a seleção polonesa almejava uma terceira classificação consecutiva para a da Copa do Mundo, com o experiente atacante Robert Lewandowski, de 37 anos, tendo uma atuação apagada contra a Suécia, que foi eficiente nas finalizações.
Apesar de ter tido pouquíssima posse de bola no primeiro tempo, o time sueco conseguiu ir para o intervalo em vantagem (2 a 1). Anthony Elanga abriu o placar aos 19 minutos com um chute da entrada da área.
Na sequência, aos 32, a Polônia pressionou e conseguiu o empate com Nicola Zalewski com uma finalização que o goleiro Kristoffer Nordfeldt chegou a desviar, mas não conseguiu evitar o gol.
Aos 42, Gustaf Lagerbielke cabeceou na primeira trave após uma cobrança de falta de Benjamin Nygren e recolocou a Suécia na frente.
No segundo tempo, os poloneses empataram novamente com Karol Swiderski, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes após receber de Nicola Zalewski, aos 10 minutos.
Em um final tenso, Gyökeres trouxe alívio aos 49 mil espectadores no estádio de Solna em sua primeira oportunidade: marcou o gol da classificação, aos 42 minutos, aproveitando o rebote após as finalizações de Bergval e Zaneli.
* AFP