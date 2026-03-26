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Suécia bate Ucrânia (3-1) e vai enfrentar Polônia por vaga na Copa do Mundo

Com a vitória, Suécia enfrenta a Polônia em Estocolmo por uma vaga no Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

AFP

Zero Hora

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