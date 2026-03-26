STU em Porto Alegre: horários, ingressos e onde assistir

Raicca Ventura foi campeã na mini ramp no ano passado. Duda Fortes / Agencia RBS

Pela quinta vez, Porto Alegre terá uma das etapas do STU, a primeira edição da temporada de 2026. A competição, já tradicional no calendário esportivo do Rio Grande do Sul, terá seu segundo final de semana de skate na Capital. A transmissão será feita pelo canal do STU no Youtube.

No último, foram disputadas as modalidades olímpicas (street e park). Desta vez, nos dias 28 e 29, entra em cena o Pro Tour STU com a radicalidade nas pistas de vert e mini ramp. A pista da Orla do Guaíba é a maior da América Latina.

No vert, os 16 nomes são os brasileiros Rony Gomes, Luigi Cini, Pedro Barros, Dan Sabino, Pietro Nunes, Gustavo Fujikawa, Victor Ikeda, Vinicius Kothe, Diego Takahashi e Mateus Hiroshi, os americanos JD Sanchez e Collin Graham, o porto-riquenho Steve Pinero, o italiano Alessandro Mazzara, o português Thomas Augusto e o francês Edouard Damesttoy.

Na mini ramp, são mais de 40 skatistas inscritos, com destaque para o catarinense Pedro Carvalho e a paulista Raicca Ventura, campeões na temporada passada.

Ingressos

Os ingressos para este final de semana são gratuitos. A classificação etária é livre e cada pessoa terá o direito a retirar até dois ingressos.

O acesso se dará por meio da validação do QR Code do ingresso. Não serão aceitos QR Codes impressos, capturas de tela e similares. Quanto ao ingresso solidário, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (27/03)

9h às 18h – Treinos oficiais Mini Ramp

12h às 18h – Treinos oficiais VERT

Sábado (28/03)

12h – Abertura para o público

13h40min às 16h50min – Qualificatórias Mini Ramp masculino

17h às 18h10min – Primeira fase VERT

18h20min às 19h10min – Semifinal Mini Ramp feminino

19h20min às 20h10min – Segunda fase VERT

Domingo (29/03)