STU em Porto Alegre: horários, ingressos e onde assistir

Pela quinta vez, Porto Alegre terá uma das etapas do STU, a primeira edição da temporada de 2026. A competição, já tradicional no calendário esportivo do Rio Grande do Sul, terá seu segundo final de semana de skate na Capital. A transmissão será feita pelo canal do STU no Youtube.
No último, foram disputadas as modalidades olímpicas (street e park). Desta vez, nos dias 28 e 29, entra em cena o Pro Tour STU com a radicalidade nas pistas de vert e mini ramp. A pista da Orla do Guaíba é a maior da América Latina.
No vert, os 16 nomes são os brasileiros Rony Gomes, Luigi Cini, Pedro Barros, Dan Sabino, Pietro Nunes, Gustavo Fujikawa, Victor Ikeda, Vinicius Kothe, Diego Takahashi e Mateus Hiroshi, os americanos JD Sanchez e Collin Graham, o porto-riquenho Steve Pinero, o italiano Alessandro Mazzara, o português Thomas Augusto e o francês Edouard Damesttoy.
Na mini ramp, são mais de 40 skatistas inscritos, com destaque para o catarinense Pedro Carvalho e a paulista Raicca Ventura, campeões na temporada passada.
Ingressos
Os ingressos para este final de semana são gratuitos. A classificação etária é livre e cada pessoa terá o direito a retirar até dois ingressos.
O acesso se dará por meio da validação do QR Code do ingresso. Não serão aceitos QR Codes impressos, capturas de tela e similares. Quanto ao ingresso solidário, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.
PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira (27/03)
- 9h às 18h – Treinos oficiais Mini Ramp
- 12h às 18h – Treinos oficiais VERT
Sábado (28/03)
- 12h – Abertura para o público
- 13h40min às 16h50min – Qualificatórias Mini Ramp masculino
- 17h às 18h10min – Primeira fase VERT
- 18h20min às 19h10min – Semifinal Mini Ramp feminino
- 19h20min às 20h10min – Segunda fase VERT
Domingo (29/03)
- 12h – Abertura para o público
- 13h05min às 13h55min – Semifinal Mini Ramp masculino
- 14h10min às 15h – Semifinal VERT
- 15h15min às 15h45min – Final Mini Ramp feminino
- 16h15min às 16h40min – Final Mini Ramp masculino
- 16h55min às 17h55min – Final VERT
- 17h55min às 18h25min – Premiação VERT / Mini Ramp