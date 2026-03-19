STU em Porto Alegre: horários, ingressos e onde assistir

Pela quinta vez, Porto Alegre terá uma das etapas do STU National, a primeira edição da temporada de 2026. A competição, já tradicional no calendário esportivo do Rio Grande do Sul, receberá dois finais de semana seguidos de skate.
De 20 a 22 de março, a etapa de abertura do circuito brasileiro com ambas modalidades olímpicas — street e park. E nos dias 28 e 29, em cena o Pro Tour STU com a radicalidade nas pistas de vert e mini ramp. A pista da Orla do Guaíba é a maior da América Latina. A Band anuncia a transmissão do evento.
Saiba mais sobre o STU em Porto Alegre
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos no site da Zig Tickets. No entanto, a competição também terá bilhetes gratuitos. Os valores variam de acordo com o dia de competição.
Todos os ingressos dão acesso às arquibancadas – mediante disponibilidade de lugar – e às áreas comuns (ativações, praça de alimentação e feira URB). A classificação etária é livre e cada pessoa terá o direito a retirar até 2 ingressos (crianças de até 5 anos não pagam).
O acesso se dará por meio da validação do QR Code do ingresso. Não serão aceitos QR Codes impressos, capturas de tela e similares. Quanto ao ingresso solidário, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.
Programação
Sexta-feira (20/3)
- 13h – Abertura para o público
- 13h às 15h55min – 1ª fase Street masculino
- 16h05min às 18h – 1ª fase Park masculino
- 18h10min às 19h10min – Repescagem Street masculino
- 19h10min às 20h10min – Repescagem Park masculino
Sábado (21/3)
- 9h30min – Abertura para o público
- 10h às 11h10min – 2ª fase Street masculino
- 11h20min às 12h30min – 2ª fase Park masculino
- 13h30min às 14h50min – Semifinal Street feminino
- 14h50min às 16h – Semifinal Park feminino
- 16h às 17h10min – Semifinal Street masculino
- 17h10min às 18h10min – Semifinal Park masculino
- 20h às 21h – Apresentação Superstars VERT
Domingo (22/3)
- 13h – Abertura para o público
- 14h às 14h45min – Final Paraskate Street
- 14h45min às 15h – Premiação Paraskate Street
- 15h às 15h30min – Final Street feminino
- 15h30min às 15h45min – Premiação Street feminino
- 15h45min às 16h20min – Final Park feminino
- 16h20min às 16h35min – Premiação Park feminino
- 16h35min às 17h05min – Final Street masculino
- 17h05min às 17h20min – Premiação Street masculino
- 17h20min às 17h55min – Final Park masculino
- 17h55min às 18h15min – Premiação Park masculino