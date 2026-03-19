STU em Porto Alegre: horários, ingressos e onde assistir

Porto Alegre receberá pela quinta vez o STU. Renan Mattos / Agencia RBS

Pela quinta vez, Porto Alegre terá uma das etapas do STU National, a primeira edição da temporada de 2026. A competição, já tradicional no calendário esportivo do Rio Grande do Sul, receberá dois finais de semana seguidos de skate.

De 20 a 22 de março, a etapa de abertura do circuito brasileiro com ambas modalidades olímpicas — street e park. E nos dias 28 e 29, em cena o Pro Tour STU com a radicalidade nas pistas de vert e mini ramp. A pista da Orla do Guaíba é a maior da América Latina. A Band anuncia a transmissão do evento.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Zig Tickets. No entanto, a competição também terá bilhetes gratuitos. Os valores variam de acordo com o dia de competição.

Todos os ingressos dão acesso às arquibancadas – mediante disponibilidade de lugar – e às áreas comuns (ativações, praça de alimentação e feira URB). A classificação etária é livre e cada pessoa terá o direito a retirar até 2 ingressos (crianças de até 5 anos não pagam).

O acesso se dará por meio da validação do QR Code do ingresso. Não serão aceitos QR Codes impressos, capturas de tela e similares. Quanto ao ingresso solidário, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.

Programação

Sexta-feira (20/3)

13h – Abertura para o público

13h às 15h55min – 1ª fase Street masculino

16h05min às 18h – 1ª fase Park masculino

18h10min às 19h10min – Repescagem Street masculino

19h10min às 20h10min – Repescagem Park masculino

Sábado (21/3)

9h30min – Abertura para o público

10h às 11h10min – 2ª fase Street masculino

11h20min às 12h30min – 2ª fase Park masculino

13h30min às 14h50min – Semifinal Street feminino

14h50min às 16h – Semifinal Park feminino

16h às 17h10min – Semifinal Street masculino

17h10min às 18h10min – Semifinal Park masculino

20h às 21h – Apresentação Superstars VERT

Domingo (22/3)

13h – Abertura para o público

14h às 14h45min – Final Paraskate Street

14h45min às 15h – Premiação Paraskate Street

15h às 15h30min – Final Street feminino

15h30min às 15h45min – Premiação Street feminino

15h45min às 16h20min – Final Park feminino

16h20min às 16h35min – Premiação Park feminino

16h35min às 17h05min – Final Street masculino

17h05min às 17h20min – Premiação Street masculino

17h20min às 17h55min – Final Park masculino

17h55min às 18h15min – Premiação Park masculino