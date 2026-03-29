STU consagra trio brasileiro no vert e mini ramp em último dia em Porto Alegre; veja os resultados

O STU encerrou mais uma etapa em Porto Alegre em grande estilo. Após as modalidades olímpicas, street e park, disputadas na semana passada, o domingo (29) na Orla do Guaíba foi marcado pela radicalidade nas pistas de vert e mini ramp.
Fazendo jus à tradição da competição na Capital, o encerramento foi de alto nível, notas altas e apresentações de destaque. Ao fim, o STU Pro Tour consagrou três campeões brasileiros: Luigi Cini (vert), Pedro Carvalho (mini ramp masculino) e Dora Varella (mini ramp feminino).
Decisão do Vert
Num paredão de mais de quatro metros de altura, Luigi Cini confirmou o favoritismo e garantiu o título com uma volta quase perfeita. Mesmo sem completar três das quatro tentativas, o curitibano brilhou ao anotar 94.00 na segunda apresentação, suficiente para liderar uma final de altíssimo nível técnico.
O pódio foi completado com o norte-americano JD Sanchez (92.00) e o francês Edouard Damesttoy (91.02). Ao todo, quatro skatistas superaram a barreira dos 90 pontos.
— Foi emocionante! Muito incrível ter sido campeão num campeonato desse nível e desse porte aqui no Brasil. O Pro Tour STU é o meu evento favorito e está sendo, realmente, uma referência mundial. A galera do mundo inteiro reconhece. Muito feliz de participar de mais esse capítulo do skate — celebrou Luigi Cini.
Classificação
- Luigi Cini (BRA): 94.00
- JD Sanchez (EUA): 92.00
- Edouard Damesttoy (FRA): 91.02
- Dan Sabino (BRA): 90.50
- Pietro Nunes (BRA): 88.07
- Thomas Augusto (POR): 87.47
- Diego Takahashi (BRA): 84.00
- Pedro Barros (BRA): 83.00
Decisão do Mini Ramp
No Mini Ramp, o domingo concentrou semifinais e finais no masculino, além da decisão feminina.
Classificação do masculino
Entre os homens, Pedro Carvalho foi o grande destaque. Após já impressionar na semi, ele elevou o nível na final e conquistou o título com a expressiva nota 98.38, superando Miguel Leal (96.42) em uma dobradinha brasileira. Victor Ikeda completou o pódio com 91.91, em uma final decidida nos detalhes durante a Jam Session.
- Pedro Carvalho – 98,38
- Miguel Leal – 96,42
- Victor Ikeda – 91,91
- Pedro Quintas – 89,27
- Giovanni Fontanella – 87,29
- Stevann Farfa – 84,26
- Bernardo Fraga – 83,39
- JD Sanchez (USA) – 79,53
Classificação do feminino
Entre as mulheres, Dora Varella confirmou a grande fase e também subiu ao topo do pódio. Com 96.14 pontos, ela superou a atual campeã Raicca Ventura (94.94) em uma final de alto nível, marcada por manobras consistentes e notas acima dos 90. Yndiara Asp, com 91.12, fechou o pódio. Dora ainda levou o bônus pela melhor manobra da competição feminina, coroando uma atuação dominante.
- Dora Varella – 96,14
- Raicca Ventura – 94,94
- Yndiara Asp – 91,12
- Flávia Haraguchi – 83,14
- Marina Lima – 81,20
- Maitê Demantova – 80,15
- Lua Vicente – 76,29
- Camila Borges – 73,23