STU consagra trio brasileiro no vert e mini ramp em último dia em Porto Alegre; veja os resultados

Luigi Cinivlevou a melhor no vert. Julio Detefon / STU

O STU encerrou mais uma etapa em Porto Alegre em grande estilo. Após as modalidades olímpicas, street e park, disputadas na semana passada, o domingo (29) na Orla do Guaíba foi marcado pela radicalidade nas pistas de vert e mini ramp.

Fazendo jus à tradição da competição na Capital, o encerramento foi de alto nível, notas altas e apresentações de destaque. Ao fim, o STU Pro Tour consagrou três campeões brasileiros: Luigi Cini (vert), Pedro Carvalho (mini ramp masculino) e Dora Varella (mini ramp feminino).

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Decisão do Vert

Num paredão de mais de quatro metros de altura, Luigi Cini confirmou o favoritismo e garantiu o título com uma volta quase perfeita. Mesmo sem completar três das quatro tentativas, o curitibano brilhou ao anotar 94.00 na segunda apresentação, suficiente para liderar uma final de altíssimo nível técnico.

O pódio foi completado com o norte-americano JD Sanchez (92.00) e o francês Edouard Damesttoy (91.02). Ao todo, quatro skatistas superaram a barreira dos 90 pontos.

— Foi emocionante! Muito incrível ter sido campeão num campeonato desse nível e desse porte aqui no Brasil. O Pro Tour STU é o meu evento favorito e está sendo, realmente, uma referência mundial. A galera do mundo inteiro reconhece. Muito feliz de participar de mais esse capítulo do skate — celebrou Luigi Cini.

Classificação

Luigi Cini (BRA): 94.00 JD Sanchez (EUA): 92.00 Edouard Damesttoy (FRA): 91.02 Dan Sabino (BRA): 90.50 Pietro Nunes (BRA): 88.07 Thomas Augusto (POR): 87.47 Diego Takahashi (BRA): 84.00 Pedro Barros (BRA): 83.00

Decisão do Mini Ramp

Pedro Carvalho foi o grande destaque. Julio Detefon / STU

No Mini Ramp, o domingo concentrou semifinais e finais no masculino, além da decisão feminina.

Classificação do masculino

Entre os homens, Pedro Carvalho foi o grande destaque. Após já impressionar na semi, ele elevou o nível na final e conquistou o título com a expressiva nota 98.38, superando Miguel Leal (96.42) em uma dobradinha brasileira. Victor Ikeda completou o pódio com 91.91, em uma final decidida nos detalhes durante a Jam Session.

Pedro Carvalho – 98,38 Miguel Leal – 96,42 Victor Ikeda – 91,91 Pedro Quintas – 89,27 Giovanni Fontanella – 87,29 Stevann Farfa – 84,26 Bernardo Fraga – 83,39 JD Sanchez (USA) – 79,53

Classificação do feminino

Com 96.14 pontos, Dora Varella superou Raicca Ventura em uma final de alto nível. Pablo Vaz / STU

Entre as mulheres, Dora Varella confirmou a grande fase e também subiu ao topo do pódio. Com 96.14 pontos, ela superou a atual campeã Raicca Ventura (94.94) em uma final de alto nível, marcada por manobras consistentes e notas acima dos 90. Yndiara Asp, com 91.12, fechou o pódio. Dora ainda levou o bônus pela melhor manobra da competição feminina, coroando uma atuação dominante.

Dora Varella – 96,14 Raicca Ventura – 94,94 Yndiara Asp – 91,12 Flávia Haraguchi – 83,14 Marina Lima – 81,20 Maitê Demantova – 80,15 Lua Vicente – 76,29 Camila Borges – 73,23