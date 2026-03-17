Spurs voltam a alcançar marca de 50 vitórias na temporada regular da NBA após nove anos

O San Antonio Spurs faz uma temporada de excelência e, nesta segunda-feira (16) à noite, quebrou um jejum que já durava nove anos. Desde 2016-17 que o time não conquistava 50 vitórias na fase de classificação, o que ocorreu com o triunfo sobre o Los Angeles Clippers, por 119 a 115.
Brigando com o campeão Oklahoma City Thunder pela melhor campanha da Conferência Oeste, os Spurs estão na segunda colocação, agora com 50 vitórias e 18 derrotas. O concorrente ganhou três vezes a mais.
A 50ª vitória veio de virada, após um primeiro quarto irregular e oito pontos de desvantagem. Um perfeito segundo período foi suficiente para garantir o triunfo, pois os 22 pontos a mais anotados antes do intervalo foram suficientes para os Clippers jamais se recuperarem, mesmo pontuando melhor após o intervalo nos dois quartos finais no Intuit Dome.
Estrela do San Antonio, o francês Victor Wembanyama foi decisivo, com um 'double double' de 21 pontos e 13 rebotes, sendo 12 na defesa. O cestinha da equipe foi Stephon Castle, com 23 pontos, com Devin Vassell colaborando com outros 20.
Os Clippers lutam por vaga na repescagem e têm campanha de 50% de aproveitamento, com 34 triunfos e 34 derrotas, na oitava colocação. E, mesmo sem o astro Kawhi Leonard, sexto maior pontuador da NBA, fora por causa de um entorse no joelho, o time da casa abriu uma importante vantagem de 14 pontos.
Ocorre que o segundo quarto desastroso, com apenas 15 pontos anotados, jogou fora todo o bom trabalho inicial e a virada já veio antes do descanso, com 66 a 52. Depois do descanso, o time visitante soube administrar o placa e fechou com a 50ª vitória.
600ª vitória de Steve Kerr
Disputando a oitava posição com os Clippers, o Golden State Warriors findou a sequência de cinco derrotas com 125 a 117 na casa do Washington Wizards, que perdeu pela 12ª vez seguida.
Ainda sem Stephen Curry, machucado, e com Jimmy Butler fora da temporada, os Warriors contaram com noite perfeita de Kristaps Porzingis, autor de 30 pontos, para triunfarem e garantirem a 600ª vitória d o técnico Steve Kerr na carreira. Foi a 33ª da equipe na temporada em 68 partidas.
Confira os resultados da segunda-feira:
- Atlanta Hawks 124 x 112 Orlando Magic
- Washington Wizards 117 x 125 Golden State Warriors
- Brooklyn Nets 95 x 114 Portland Trail Blazers
- Boston Celtics 120 x 112 Phoenix Suns
- Chicago Bulls 132 x 107 Memphis Grizzlies
- New Orleans Pelicans 129 x 111 Dallas Mavericks
- Houston Rockets 92 x 100 Los Angeles Lakers
- Los Angeles Clippers 115 x 119 San Antonio Spurs
Veja os jogos desta terça-feira:
- Charlotte Hornets x Miami Heat
- Washington Wizards x Detroit Pistons
- Orlando Magic x Oklahoma City Thunder
- New York Knicks x Indiana Pacers
- Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns
- Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers
- Sacramento Kings x San Antonio Spurs
- Denver Nuggets x Philadelphia 76ers