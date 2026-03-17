Sporting goleia Bodo/Glimt (5-0) e avança às quartas de final da Champions

O Sporting de Portugal, derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, conseguiu uma virada épica ao golear o Bodo/Glimt por 5 a 0 nesta terça-feira (17), em Lisboa, e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões.

Os gols de Gonçalo Inácio (34'), Pedro Gonçalves (61') e Luis Suárez (78' de pênalti) no tempo regulamentar levaram o confronto para a prorrogação.

Maximiliano Araújo completou a virada segundos após o início do tempo extra (92') e Rafael Nel selou a vitória dos portugueses nos acréscimos (120+1').

O adversário do Sporting nas quartas sairá do duelo entre Arsenal e Bayer Leverkusen, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida.

Com o estádio José Alvalade totalmente empenhado na difícil missão de virar o confronto, o Sporting respondeu em campo abrindo o placar no primeiro tempo com Gonçalo Inácio mandando a bola para as redes de cabeça após uma cobrança de escanteio.

Mas o Bodo/Glimt provou nesta temporada ser uma equipe que não se intimida nos maiores estádios da Europa, com vitórias em San Siro e no Metropolitano nesta Champions.

Os noruegueses quase empataram antes do intervalo, com uma cabeçada de Odin Luras Bjortuft que acertou o travessão (42').

No segundo tempo, o Bodo voltou um pouco melhor e teve outra grande chance de empatar, com um chute forte de Sondre Fet (50') que o goleiro Rui Silva defendeu.

Mas aos poucos o time de Lisboa retomou o controle da partida, e o segundo gol veio após uma grande jogada de Francisco Trincão.

- De volta às quartas desde 1983 -

Trincão encaixou um passe preciso para Luis Suárez, que invadiu a área e tocou para Pedro Gonçalves só empurrar para o gol.

Os 2 a 0 desestabilizaram o Bodo/Glimt e o Sporting aumentou a pressão, até que a arbitragem marcou pênalti a favor dos portugueses após um toque de mão de Friedrik Bjorkan dentro da área.

Suárez converteu a cobrança para empatar o confronto a 15 minutos do fim do tempo regulamentar.

Trincão (80') e Nuno Santos (83') estiveram perto de marcar o quarto gol, mas o goleiro Nikita Haikin e a trave direita salvaram o Bodo.

O Sporting dominava amplamente a partida e, no primeiro ataque perigoso da prorrogação, Araújo recuperou a bola na área e bateu firme de pé esquerdo para vencer Haikin e completar a virada.

Com o time norueguês já acuado, Nel selou a vitória com um chute à queima-roupa indefensável.

Graças à excelente atuação, os portugueses voltam às quartas de final da principal competição continental pela primeira vez desde 1983.

Para o Bodo, a eliminação marca o fim de uma campanha memorável em sua primeira participação na Champions, na qual derrotou equipes como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão.