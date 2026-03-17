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Sporting consegue remontada contra o Bodo/Glimt e avança para as quartas da Champions

Clube português fez 3 a 0 no tempo normal. Na prorrogação, dois gols garantiram a classificação

Alex Torrealba

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