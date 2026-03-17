Sporting consegue remontada contra o Bodo/Glimt e avança para as quartas da Champions

O conto de fadas do Bodo/Glimt na Champions League chegou ao fim nesta terça-feira (17). Mesmo com 3 a 0 no jogo da ida, na Noruega, a equipe do Círculo Polar Ártico não teve chances diante do Sporting, em Lisboa. Os portugueses conseguiram a remontada, com 3 a 0 no tempo normal, e dois gols na prorrogação. Final: 5x0.
A pressão foi grande desde o primeiro minuto. O Sporting teve 34 finalizações na partida, obrigando o goleiro Haikin a fazer nove defesas. No entanto, Gonçalo Inácio, no primeiro tempo, Pedro Gonçalves e Luis Suárez, na segunda etapa, fizeram os gols dos portugueses.
O Bodo pouco perigo ofereceu, mas teve a chance de matar o confronto com um cabeceio na trave antes do intervalo. No entanto, vantagem construída no jogo ida deixou a equipe norueguesa na defensiva durante a maior parte da partida.
Na prorrogação bastou apenas um minuto jogado para Maximiliano Araújo garantir a classificação ao Sporting. Os noruegueses tiveram que sair da defesa e atacar, mas as oportunidades foram escassas. No fim, Rafael Nel marcou o quinto e deu números finais ao jogo.
Nas quartas de final, o Sporting enfrentará o Arsenal, que venceu o Bayer Leverkusen, que se enfrentaram nesta terça. com triunfo inglês por 2 a 0.