Sport suporta a pressão do Cuiabá e estreia na Série B com empate sem gols fora de casa

No retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após o rebaixamento no ano passado, o Sport estreou com empate sem gols diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá, neste sábado à noite. Cada time somou um ponto na tabela.

O resultado fora de casa ganha contornos positivos pelo contexto da partida. Diante de um adversário que criou as melhores chances e acertou a trave em duas oportunidades, o Sport sustentou o empate com base na consistência defensiva e na capacidade de suportar a pressão.

Ainda assim, o desempenho ofensivo segue como ponto de atenção. A equipe pernambucana teve dificuldades na construção das jogadas, pouca presença no campo de ataque e voltou a apresentar limitações para transformar posse de bola em perigo real.

Já o Cuiabá amplia o momento de instabilidade após eliminações no estadual e na Copa do Brasil. Sem vencer há quatro jogos, tenta reagir mesmo após 12 contratações para a temporada.

Na primeira etapa, faltou força ofensiva ao Cuiabá, mérito também de um Sport bem postado defensivamente. A equipe mato-grossense não teve repertório no ataque, com dificuldades para transformar posse em situações reais de gol.

Mais consistente, o Sport teve melhor organização ao longo do primeiro tempo e controlou os espaços, ainda que também tenha esbarrado na falta de precisão nas finalizações.

O cenário se refletiu nas poucas chances claras criadas, ainda que o Cuiabá tenha levado perigo em finalização que acertou a trave. Ainda no final, Zé Lucas teve a chance de colocar o Sport na frente, mas cabeceou por cima do gol.

A partida voltou em ritmo mais lento no segundo tempo, com as duas equipes tentando avançar, mas esbarrando nas próprias limitações e na falta de criatividade no último terço.

O Cuiabá foi quem mais se aproximou da vitória. A melhor chance surgiu aos 24 minutos: David Miguel cabeceou para boa defesa de Thiago Couto e, no rebote, Vinícius Peixoto finalizou de cabeça no travessão, desperdiçando a principal oportunidade da etapa final.

Antes da disputa da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá terá dois compromissos pela Copa Verde. Na quarta-feira, a equipe recebe o Tocantinópolis, em Cuiabá. Já no sábado, o duelo será contra o Gama, fora de casa, às 19h30. Pela Série B, o time mato-grossense visita o Fortaleza no dia 31 de março, às 19h, na Arena Castelão.

O Sport, por sua vez, entra em campo pela Copa do Nordeste antes de voltar as atenções para a Série B. Encara o Jacuipense-BA na terça-feira, em casa, às 21h30. No domingo, visita o ABC, em Natal (RN), às 17h. Pela Série B, o time pernambucano joga no dia 1º de abril contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro, às 19h.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 0 SPORT

CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan (Nino Paraíba), Gabriel Knesowitsch, Vitor Mendes (Luis Soares) e Marlon; Raul, Calebe, Pepê (David Miguel); Lorenzo (Wanderson), Vinícius Peixoto (Matheus Santos), Rodrigo Rodrigues. Técnico: Eduardo Barros.

SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci, Ramon Menezes, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas (Dedé), Yago Felipe (Carlos de Pena) e Gustavo Maia (Clayson); Iury Castilho (Lipão) e Zé Roberto (Micael). Técnico: Roger Silva.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Knesowitsch (Cuiabá); Clayson e Yago Felipe (Sport).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 45.738,00

PÚBLICO - 3.211 torcedores.