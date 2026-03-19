Sorteio da Libertadores 2026: confira potes, horário e onde assistir ao vivo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza, nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Às 20h (de Brasília), o evento acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.

O Brasil conta com seis equipes na busca pela conquista da "Glória Eterna". Nas últimas nove edições, o País chegou a oito finais e em todas se sagrou campeão continental.

Vencedor no ano passado, o Flamengo já sabe que irá integrar o grupo A do torneio. Palmeiras, vice em 2025, e Fluminense, campeão em 2023, completam a lista de times do Brasil que estarão no pote 1 do sorteio.

Corinthians e Cruzeiro são os representantes brasileiros no segundo pote, enquanto o Mirassol, estreante em competições continentais, ocupa o pote 4. Além disso, o Brasil poderia ter mais dois participantes, mas Bahia e Botafogo foram eliminados na ainda fase preliminar.

A posição de cada equipe nos potes do sorteio é definida através do ranking da Conmebol de dezembro de 2025. Além do Flamengo como cabeça de chave, o argentino Lanús, campeão da última Copa Sul-Americana, foi colocado no segundo pote do evento.

O único bloqueio do sorteio é que os clubes não podem enfrentar adversários do mesmo país nesta etapa da competição. Isso não se aplica para os quatro times que vieram da fase preliminar: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil.

SORTEIO DA LIBERTADORES 2026: SAIBA TUDO SOBRE O EVENTO

- DATA: 19/03/2026 (quinta-feira)

- HORÁRIO: 20h (de Brasília)

- LOCAL: Sede da Conmebol, no Paraguai

- ONDE ASSISTIR O SORTEIO DA LIBERTADORES 2026 AO VIVO: ESPN (TV fechada e YouTube) e Disney+ (streaming)

CONFIRA OS POTES DO SORTEIO DA LIBERTADORES 2026

POTE 1

- Flamengo

- Palmeiras

- Boca Juniors

- Peñarol

- Nacional-URU

- LDU

- Fluminense

- Independiente del Valle

POTE 2

- Lanús

- Libertad

- Estudiantes

- Cerro Porteño

- Corinthians

- Bolívar

- Cruzeiro

- Universitário

POTE 3

- Junior de Barranquilla

- Universidad Católica

- Rosario Central

- Santa Fe

- Always Ready

- Coquimbo Unido

- Deportivo La Guaira

- Cusco

POTE 4

- Universidad Central

- Platense

- Independiente Rivadavia

- Mirassol

- Independiente Medellín

- Deportes Tolima

- Sporting Cristal