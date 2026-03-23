Sorteio da Copa do Brasil hoje: onde assistir ao vivo, potes e horário

Final da Copa do Brasil de 2026 será realizada em partida única, marcada para o dia 6 de dezembro. Rafael Ribeiro/CBF / Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteará os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil nesta segunda-feira (23), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. No evento, Grêmio e Inter conhecerão seus primeiros adversários na competição. SporTV, ge tv e o canal da CBF no YouTube transmitem o sorteio.

Além da competição masculina, a feminina também terá a definição dos jogos da primeira fase do torneio. Os sorteios, que também definem os mandos de campo, serão realizados a partir das 14h.

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Para definição das partidas, serão divididos dois potes: os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. A quinta fase é a primeira a ser disputada em jogos de ida e volta. As datas-bases dos confrontos são entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

A quarta fase da modalidade masculina foi disputada nesta semana e definiu os 12 classificados, que receberão a entrada das 20 equipes da Série A, totalizando 32 times.

Onde assistir

SporTV, ge tv e o canal da CBF no YouTube anunciam a transmissão do sorteio.

Clubes confirmados na quinta fase

Pote 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza

Inter

Bragantino

Santos

Pote 2

Vitória

Ceará

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo

Paysandu

Operário-PR

Athletic

Confiança

Atlético-GO

CRB

Jacuipense

Juventude

Goiás

Barra

Novo regulamento

Nesta edição, a CBF ampliou o número de participantes da Copa do Brasil, passando de 92 para 126 clubes. As quatro primeiras fases da competição foram disputadas em jogo único, enquanto a partir da quinta fase haverá confrontos de ida e volta. Outra novidade é que a final de 2026 será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro.

Na primeira fase, participaram 28 equipes sem colocação ou mal posicionadas no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os 14 classificados se juntaram a outros 74 times. Na terceira fase, entraram os campeões da Copa Verde, da Série C, da Série D e da Copa do Nordeste (neste caso, o Confiança, vice-campeão, herdou a vaga do Bahia).

Entre as mulheres

A edição feminina da competição conhecerá os confrontos da fase preliminar e da primeira fase. O torneio aumentou para 66 participantes, reunindo clubes das três divisões nacionais. Sua quantidade de jogos (de 64 para 72) foi incrementada, assim como o número de datas (de oito para 11).

Buscas no Google Trends

Sorteio da Copa do Brasil gerou interesse dos usuários. Google Trends / Reprodução

O sorteio da Copa do Brasil movimentou as buscas no Google Trends na manhã desta segunda-feira. Foram mais de 200 buscas, registrando 100% de interesse dos usuários.