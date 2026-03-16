Sorteio coloca Alcaraz no caminho de João Fonseca no Miami Open: veja a chave

João Fonseca começa a competição contra o húngaro Fabian Marozsan. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O sorteio das chaves do Masters 1000 de Miami não foi nada generoso com João Fonseca. O brasileiro número 39 do mundo pode encarar logo na segunda rodada o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking da ATP.

A definição ocorreu em sorteio realizado nesta segunda-feira (16), no Hard Rock Café Stadium, em Miami, sede do torneio. A competição se inicia nesta terça (17) para o masculino.

Por ser o cabeça-de-chave número 1, Alcaraz entra direto na segunda rodada. Já o brasileiro terá de passar pela primeira fase. O adversário na rodada de abertura do torneio norte-americano será o húngaro Fabian Marozsan, número 46 do mundo.

Essa será a segunda vez que João e Marozsan se encontram no circuito da ATP. No Masters 1000 de Roma, no ano passado, vitória do húngaro em sets diretos. O duelo aconteceu na primeira rodada do torneio italiano.