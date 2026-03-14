Sinner vence Zverev e vai disputar sua 1ª final de Indian Wells

O italiano Jannik Sinner derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0 neste sábado (14) e avançou para sua primeira final do Masters 1000 de Indian Wells.
Sinner, número dois do mundo, impôs a Zverev (4º) sua sexta derrota consecutiva, vencendo com parciais de 6/2 e 6/4 em apenas uma hora e 23 minutos na primeira semifinal masculina.
No primeiro set, Sinner quebrou o saque de Zverev logo na primeira oportunidade, aproveitando um erro deste e abrindo 3-2, um cenário que se repetiu dois games depois (5-2), antes de outro erro não forçado do alemão no segundo set point.
Zverev conseguiu salvar seu saque três vezes no início do segundo set (1-0), e Sinner salvou o único break point que enfrentou com um ace (3-3), antes de garantir a quebra decisiva no game seguinte.
Esta será a 34ª final da carreira de Sinner, que acumula 24 troféus. Em Masters, ele tem cinco títulos e quatro vices. Ele vai enfrentar o russo Daniil Medvedev que acabou com a série invicta de Carlos Alcaraz - 17 partidas - na outra semifinal.
