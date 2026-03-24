Sinner vence Moutet e vai às oitavas do Masters 1000 de Miami; Zverev também avança

O italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Miami nesta segunda-feira (23) ao derrotar o francês Corentin Moutet em sets diretos, por 6-1 e 6-4.

Sinner se mostrou impecável em seu saque e jogou de forma muito agressiva durante o primeiro set, que foi concluído em apenas 26 minutos.

Moutet - um tenista pouco convencional, cujo jogo se baseia em mudanças de ritmo, deixadinhas e lobs - despertou no início do segundo set, protagonizando vários pontos espetaculares para um público animado em ver a noite em Miami se estender um pouco mais.

O canhoto, atual 33º colocado no ranking mundial, conseguiu desestabilizar Sinner, mas o italiano superou a resistência do francês e, por fim, conquistou uma quebra de saque para abrir 3-2.

Impecável em seu serviço, especialmente no primeiro saque, o italiano em nenhum momento cedeu sua vantagem de uma quebra, fechando a partida em uma hora e 11 minutos.

Apenas um dia após a eliminação precoce de seu maior rival, o número um do mundo, Carlos Alcaraz, Sinner segue firme em sua trajetória rumo ao 'Sunshine Double', o cobiçado feito de conquistar os títulos tanto de Indian Wells quanto de Miami.

- Zverev elimina Cilic -

O alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, também avançou às oitavas ao derrotar o croata Marin Cilic em três sets: 6-2, 5-7 e 6-4.

Após um primeiro set em que venceu em apenas 38 minutos, Zverev se complicou e acabou tendo que enfrentar uma batalha muito mais difícil do que sugeria seu histórico de confrontos diretos (sete vitórias em oito partidas contra Cilic).

O croata de 37 anos, jogando de forma agressiva e determinado a dar trabalho, frustrou o alemão ao salvar cinco break points no 11º game do segundo set.

Ainda nervoso com as oportunidades desperdiçadas, e olhando repetidamente para sua equipe na tribuna, Zverev perdeu o saque e o set logo no game seguinte.

O alemão garantiu a vitória no terceiro set graças a um desempenho impecável no serviço - acertando 82% de seus primeiros saques - diante de um Cilic que começava a dar sinais de cansaço.

Na próxima rodada, Zverev vai enfrentar o francês Quentin Halys, que derrotou o polonês Kamil Majchrzak por 7-6 (7/4) e 6-1.

--- Resultados desta segunda-feira do Masters 1000 de Miami:

- Simples masculino - Terceira rodada:

Ugo Humbert (FRA/N.31) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-4, 7-6 (7/2)

Francisco Cerundolo (ARG/N.18) x Daniil Medvedev (RUS/N.9) 6-0, 4-6, 7-5

Quentin Halys (FRA) x Kamil Majchrzak (POL) 7-6 (7/4), 6-1

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Marin Cilic (CRO) 6-2, 5-7, 6-4

Terence Atmane (FRA) x Felix Auger-Aliassime (CAN/N.7) 6-3, 1-6, 6-3

Frances Tiafoe (EUA/N.19) x Jakub Mensík (CZE/N.12) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (13/11)

Alex Michelsen (EUA) x Alejandro Tabilo (CHI) 3-6, 6-3, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Corentin Moutet (FRA/N.30) 6-1, 6-4