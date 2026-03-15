Sinner vence Medvedev em dois tie-breaks e é campeão em Indian Wells 

Sinner comemora título. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Jannik Sinner é o campeão do Masters 100 de Indian Wells pela primeira vez na carreira. Neste domingo (15), o italiano derrotou o russo Daniil Medvedev por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4) e garantiu o 25º título de sua carreira, o sexto em um torneio deste nível.

A decisão foi extremamente equilibrada, assim como a partida em que o número 2 do ranking eliminou o brasileiro João Fonseca, nas oitavas de final.

Na classificação a ser divulgada na segunda-feira (16), Alcaraz aparecerá com 13.550 contra 11.400 pontos de Sinner. Ex-número 1, Medvedev ganhará uma posição e passará a ser o número 10.

A decisão

O jogo foi de grande equilíbrio. No set inicial, nenhuma quebra de saque foi registrada. Sinner até teve duas chances no sétimo game, mas não as concretizou.

Com a igualdade, a decisão foi para o tie-break e quem levou a melhor foi o italiano, que fez 8 a 6, e abriu vantagem.