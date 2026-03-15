Sinner vence Medvedev em dois tie-breaks e é campeão em Indian Wells 

Jannik Sinner é o campeão do Masters 100 de Indian Wells pela primeira vez na carreira. Neste domingo (15), o italiano derrotou o russo Daniil Medvedev por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4) e garantiu o 25º título de sua carreira, o sexto em um torneio deste nível.
A decisão foi extremamente equilibrada, assim como a partida em que o número 2 do ranking eliminou o brasileiro João Fonseca, nas oitavas de final.
Semifinalista no torneio da California em 2023 e 2024, Sinner não disputou a competição em 2025 por estar cumprindo uma suspensão de 90 dias por doping. Desta forma, ele não tinha pontos a defender e irá somar 1000 e diminuir sua distância para o espanhol Carlos Alcaraz, que foi derrotado por Medvedev na semifinal.
Na classificação a ser divulgada na segunda-feira (16), Alcaraz aparecerá com 13.550 contra 11.400 pontos de Sinner. Ex-número 1, Medvedev ganhará uma posição e passará a ser o número 10.
A decisão
O jogo foi de grande equilíbrio. No set inicial, nenhuma quebra de saque foi registrada. Sinner até teve duas chances no sétimo game, mas não as concretizou.
Com a igualdade, a decisão foi para o tie-break e quem levou a melhor foi o italiano, que fez 8 a 6, e abriu vantagem.
No segundo set, novamente nenhum saque foi quebrado e um novo tie-break foi disputado. Medvedev começou mais agressivo e abriu 4-1, mas Sinner conseguiu uma incrível reação e marcou seis pontos seguidos para vencer a partida e conquistar o torneio sem perder um set em suas seis atuações.