Sinner vence Medvedev e conquista seu 1º título de Masters 1000 de Indian Wells

O tenista italiano Jannik Sinner derrotou o russo Daniil Medvedev neste domingo (15) e conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Sinner, o número dois do mundo, afirmou seu domínio com uma vitória por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/4) em uma partida sem quebras de serviço e decidida em dois tie-breaks emocionantes.

Medvedev sofreu, assim, seu terceiro revés em finais no deserto californiano, após as derrotas para Carlos Alcaraz em 2023 e 2024.

Aos 24 anos, Sinner completou assim uma sequência de títulos em todos os seis torneios Masters 1000 disputados em quadra dura.

Após perder a edição de Indian Wells do ano passado, suspenso por dois testes antidoping positivos para clostebol, Sinner afirmou seu domínio ao longo do torneio deste ano, sem perder um único set.

Com sua vitória anterior em Paris, em novembro, o italiano se tornou o primeiro jogador a vencer dois torneios Masters 1000 consecutivos sem perder um set sequer.

Sinner precisava desesperadamente de um sucesso dessa magnitude após começar o ano com reveses inesperados nas semifinais do Aberto da Austrália, um Grand Slam que ele já havia conquistado duas vezes, e nas quartas de final do ATP 500 de Doha.

--- Os últimos 10 campeões do Masters 1000 de Indian Wells:

2026: Jannik Sinner (ITA)

2025: Jack Draper (GBR)

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Carlos Alcaraz (ESP)

2022: Taylor Fritz (EUA)

2021: Cameron Norrie (GBR)

2020: cancelado devido à pandemia de coronavírus

2019: Dominic Thiem (AUT)

2018: Juan Martín Del Potro (ARG)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

- Tenistas com mais títulos na história do torneio:

1. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2012, 2017)

. Novak Djokovic (SRB) 5 (2008, 2011, 2014, 2015, 2016)

3. Rafael Nadal (ESP) 3 (2007, 2009, 2013)

. Michael Chang (EUA) 3 (1992, 1996, 1997)

. Jimmy Connors (EUA) 3 (1976, 1981, 1984)