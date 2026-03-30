Sinner vence Lehecka na final em Miami e completa 'Sunshine Double'

Logo após seu triunfo em Indian Wells, o número 2 do mundo, Jannik Sinner, conquistou o 'Sunshine Double' ao vencer também o Masters 1000 de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, pela segunda vez em sua carreira neste domingo (29).

Sinner derrotou o tcheco Jiri Lehecka por 6-4 e 6-4 em uma partida que sofreu atraso e depois foi interrompida por 90 minutos devido à chuva.

Sinner é o primeiro jogador a vencer consecutivamente os torneios Masters 1000 de Indian Wells e Miami - ambos realizados nos Estados Unidos - desde que Roger Federer alcançou esse feito em 2017.

Com este título em Miami, Sinner se torna o oitavo tenista masculino a completar o 'Sunshine Double', uma façanha também conquistada no sábado por Aryna Sabalenka na chave feminina.

Antes de Sinner, esse feito havia sido realizado pelo suíço Roger Federer (2005, 2006 e 2017), pelo sérvio Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 e 2016), pelo chileno Marcelo Ríos (1998) e pelos americanos Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) e Jim Courier (1991).

O italiano, no entanto, é o único jogador a ter alcançado o 'Sunshine Double' sem perder um único set tanto em Indian Wells quanto em Miami.

Nas quadras rápidas da Flórida, Sinner perdeu duas finais - em 2021 e 2023 - antes de finalmente conquistar o troféu em 2024.

Desde aquela edição, ele acumula 12 vitórias consecutivas, uma vez que não pôde defender seu título em 2025 devido a uma suspensão resultante de dois testes positivos para clostebol.

Com a ausência de Djokovic e a eliminação precoce do número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, o caminho ficou totalmente aberto para Sinner conquistar o 26º título de sua carreira, o sétimo de Masters 1000.

Nessa categoria, classificada logo abaixo dos Grand Slams, Sinner detém uma sequência recorde de 17 vitórias consecutivas sem perder um set, uma série que o viu triunfar em novembro passado em Paris e, novamente neste mês, nas duas principais etapas da temporada norte-americana em quadras duras.

Sua vítima mais recente foi Jiri Lehecka, que fazia sua estreia em uma final de Masters 1000 após duas semanas formidáveis, nas quais não havia sofrida nenhuma quebra de saque.

- Pressão sobre Alcaraz no ranking -

O tcheco, que também tem 24 anos, lutou bravamente do início ao fim, buscando repetir o sucesso de seu compatriota Jakub Mensik, que surpreendeu Djokovic na final de Miami em 2025.

Assim como no ano anterior, a chuva desempenhou um papel fundamental, atrasando o início da partida em uma hora e meia e interrompendo o jogo logo após o italiano ter conquistado o primeiro set.

O mau tempo não intimidou Sinner, que precisou de apenas dois games para encerrar a invencibilidade de Lehecka no saque.

O tenista checo quase conseguiu uma quebra de serviço imediatamente, mas Sinner se manteve firme, saindo de um placar de 0-40 para consolidar uma vantagem - pequena, mas suficiente - para vencer o primeiro set.

Após a interrupção devido à chuva, Sinner mais uma vez pressionou Lehecka ao limite em seu sexto break point no set, abriu 5-4 e fechou a partida com seu saque.

Às vésperas da temporada de saibro, Sinner reduziu a diferença para apenas 1.190 pontos em relação ao topo do ranking da ATP, atualmente ocupado por seu grande rival, Carlos Alcaraz.

- Os últimos dez campeões do Masters 1000 de Miami:

2026: Jannik Sinner (ITA)

2025: Jakub Mensik (CZE)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Daniil Medvedev (RUS)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Hubert Hurkacz (POL)

2020: Torneio cancelado devido à pandemia de covid

2019: Roger Federer (SUI)

2018: John Isner (EUA)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

- Tenistas com mais títulos do torneio:

6 títulos - Novak Djokovic (SRB, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016) e Andre Agassi (EUA, 1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003)

4 títulos - Roger Federer (SUI, 2005, 2006, 2017, 2019)