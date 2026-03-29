Sinner vence Lehečka, é campeão em Miami e completa o Sunshine Double  

Sinner atingiu feitos inéditos. CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A exemplo do que ocorreu com Aryna Sabalenka, no torneio feminino, Jannik Sinner venceu o tcheco Jiří Lehečka, neste domingo (29), por 2 a 0, com um duplo 6/4, em hora e minutos, e completou o Sunshine Double, que consiste em conquistar os Masters 1000 de Indian Wells e Miami na mesma temporada.

Com a vitória diante do número 22 do ranking da ATP, o italiano se tornou o primeiro jogar a vencer as duas competições, no mesmo ano, desde Roger Federer em 2017.

Outra marca atingida por Sinner foi a de primeiro tenista da história a completar o Sunshine Double sem perder set - foram 12 vitórias por 2 sets a 0.

Em busca da retomada do posto de número 1 do mundo, Sinner igualou Novak Djokovic e Rafael Nadal como os únicos jogadores a vencer três Masters 1000 consecutivos - além de Indian Wells e Miami, ele havia ganho em Paris em 2025.

Com o título Jannik Sinner diminuiu de 2.150 para 1.190 pontos a distância para o líder Carlos Alcaraz.

Vice-campeão, Jiří Lehečka ganhará oito posições e passará a ocupar o 14º lugar no ranking mundial, a melhor de sua carreira.