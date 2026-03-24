Sinner sofre contra número 40 do ranking, mas garante vaga nas quartas do Miami Open

Sinner venceu a edição de 2024. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O italiano Jannik Sinner, número 2 do ranking mundial, está nas quartas de final do Miami Open. O campeão da edição de 2024 garantiu vaga, nesta terça-feira (24), com difícil vitória sobre o estadunidense Alex Michelsen em dois sets: 7/5 e 7/6 (7/4), em uma hora e 41 minutos de jogo.

Com um eficiente saque, muita agressividade e contando com erros não forçados de Sinner, Michelsen, de 21 anos, equilibrou o começo da partida.

O número 40 do ranking, não sentiu a pressão por enfrentar o italiano e, com belos pontos em trocas de bolas intensas, confirmou seus quatro primeiros serviços.

Michelsen mostrou sua força no nono game, quando Sinner teve quatro chances de quebra, mas não teve êxito diante de um americano confiante.

No 11º game, Sinner voltou a aumentar o ritmo e conseguiu a primeira quebra do jogo: 6/5. Com precisão no saque, o ex-número 1 fechou a primeira parcial em 7/5, após 46 minutos.

O panorama seguiu o mesmo no segundo set, mas a quebra veio mais cedo e de outro lado. Michelsen, muito forte nos golpes, abriu 4/2. Perfeito, o estadunidense sacou e fez 5/2. Com duas curtas e dois aces, Sinner diminuiu o prejuízo para 5/3 e ainda quebrou o saque do tenista da casa: 5/4.

Mesmo sacando contra o sol, o italiano não cedeu nenhum ponto para o Michelsen e confirmou mais um saque: 5/5. Com a confirmação dos dois saques, a disputa foi para o tie break.

A decisão do set começou com Sinner fazendo grande jogada, mas errando na sequência. Michelsen devolveu um belo ponto e abriu 3/1.