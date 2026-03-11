Sinner se rende a João Fonseca após vitória apertada em Indian Wells: "Talento incrível"

Fonseca (E) e Sinner (D) se cumprimentam após o jogo. BNP Paribas Open / Divulgação

O aguardado encontro do principal tenista brasileiro contra o número 2 do mundo em Indian Wells, realizado na noite desta segunda-feira (10), terminou com vitória de Jannik Sinner. No entanto, após o triunfo apertado, o italiano reconheceu as qualidades de João Fonseca e não poupou elogios ao rival.

— João é um jogador incrível, um talento incrível, muito potente em ambos os lados da quadra. Ele sacou muito bem. Talvez tenha caído um pouco de rendimento no final do segundo set, mas estou muito feliz por ter conseguido a vitória —disse Sinner que admitiu ter encontrado muitas dificuldades para confirmar a sua permanência no torneio.

Ele comentou sobre a postura que precisou adotar para triunfar na quadra e não sucumbir diante do número 35 do ranking da ATP.

— Senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. Perdi um pouco da intensidade no final do segundo set, mas ele jogou um tênis de muita qualidade. A atmosfera estava fantástica, então estou muito feliz com a partida de hoje — disse o italiano de 24 anos.

O aguardado primeiro encontro entre as jovens estrelas fez jus à grande expectativa diante de uma plateia lotada em horário nobre. Em dois sets emocionantes e repletos de belas jogadas, Sinner foi mais decisivo para avançar às quartas de final pela terceira vez em Indian Wells.

Número 2 do mundo