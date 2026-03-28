Sinner derrota Zverev e vai disputar a final do Miami Open diante do checo Lehecka

O italiano Jannik Sinner e o checo Jiri Lehecka vão disputar a final do Miami Open, domingo, às 16 horas. Os dois venceram nesta sexta-feira. Sinner bateu o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7-4), enquanto Lehecka eliminou o francês Arthur Fils com um duplo 6/2.

Depois de uma situação complicada (0/30), Sinner mostrou tranquilidade para fechar o primeiro game do jogo. Já Zverev não deu chances para o italiano e ganhou todos os pontos para fazer 1/1.

Sinner mostrou mais uma vez poder de recuperação no terceiro game, quando chegou a perder de novo por 0/30 e teve um break point. Com saque forte, o italiano fez 2/1. Impondo seu jogo de fundo de quadra, Sinner conseguiu a quebra: 3/1.

Em mais um serviço no qual precisou de um bom saque, Sinner lutou muito para fechar: 4/1. Forte no primeiro serviço, o alemão confirmou fácil o saque: 4/2.

Com três aces, Sinner chegou a 5/2. Zverev mais uma vez não teve problemas para confirmar seu saque: 5/3. Em seu melhor serviço, Sinner conseguiu fechar o set, após 42 minutos: 6/3.

Com a torcida local a seu favor, Zverev ganhou todos os pontos do primeiro game do segundo set. Panorama para Sinner não mudou. Muita dificuldade, mas manteve o serviço: 1/1. O terceiro game foi marcado mais uma vez por total domínio do alemão.

No sétimo game, o juiz de cadeira puniu Zverev por violação do tempo e o alemão ganhou o apoio da torcida. Motivado chegou a 4/3 no set.

No oitavo game, o alemão teve a chance da quebra, mas o italiano mostrou uma frieza enorme para se recuperar: 4/4. Zverev teve de lutar muito para confirmar o saque e chegar a 5/4. Os dois tenistas mantiveram seus saques e a decisão foi para o tie break.

O primeiro mini break só veio no nono ponto, quando Zverev errou um 'smash'. Sinner não perdeu a oportunidade e confirmou seus saques para fechar em 7-4, após 1h53 de jogo.

LEHECKA ELIMINA FILS