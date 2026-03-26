Sinner arrasa Tiafoe e vira primeiro tenista com 14 vitórias seguidas por 2 a 0 no Sunshine Double

Ler resumo

Sinner atravessa ótima fase. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O italiano Jannik Sinner prometeu, após perder a liderança do ranking para Carlos Alcaraz, no fim de 2025, que se reinventaria nas quadras.

E o ex-número 1 vem comprovando suas palavras com partidas em alto nível e vitórias arrasadoras em dois dos mais tradicionais torneios do circuito fora dos Majors.

Nesta quinta-feira (26), pelas quartas de final do Miami Open, fez duplo 6 a 2 no estadunidense Frances Tiafoe, se tornando o primeiro tenista da história a somar 14 vitórias em sets diretos no Sunshine Double, que equivale aos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami).

Fora dessas competições em 2025 cumprindo suspensão por doping, Sinner vinha do título de Miami em 2024, no qual emplacou quatro triunfos seguidos por 2 a 0 após dura estreia diante de virada sobre o holandês Tallon Griekspoor, por 5/7, 7/5 e 6/1. Dali para frente, apenas triunfos por sets diretos.

Há duas semanas, o italiano celebrou a conquista em Indian Wells ganhando em sets diretos de Dalibor Svrcina, Denis Shapovalov, João Fonseca, Learner Tien, Alexander Zverev e na final diante da Daniil Medvedev.

A empolgação continua em Miami, onde alcançou as semifinais ao superar o estadunidense Frances Tiafoe nesta quinta. Antes, o italiano havia desbancado Damir Dzumhur, Corentin Moutet e Alex Michelsen.

— Estar com fome de vitórias é algo natural. Mentalmente, você precisa estar (com fome de triunfos), Pelo menos o que estou tentando fazer é manter a calma e relaxar também fora das quadras. Joguei muito tênis nas últimas quatro semanas, com todos os treinos e tudo mais. Estou tentando manter o ritmo — afirmou Sinner, após bater Tiafoe, ao ser questionado o motivo de vir jogando com ambição e agressividade.

Sinner precisou de apenas uma hora e 12 minutos para chegar à marca histórica no Sunshine Double. Começou o jogo em alta intensidade e logo abriu 2 a 0. Com nova quebra, chegou a 4 a 1 e fechou sem dificuldades por 6 a 2. Depois do 3 a 2 no segundo set, o italiano ligou o modo turbo e emplacou três pontos seguidos para celebrar a tranquila vitória já se preparando para a gira de saibro, onde sofre mais.