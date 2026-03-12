Sinner arrasa Tien após batalha contra João Fonseca e vai à semi em Indian Wells

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Sinner só teve trabalho contra João Fonseca. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A vitória de Jannik Sinner nesta quinta-feira (12), em Indian Wells, serviu para demonstrar o quão João Fonseca está forte no circuito mundial. Nas oitavas, o italiano precisou de dois tie-breaks para superar o brasileiro. Desta vez, arrasou outra jovem promessa da modalidade: o estadunidense Learner Tien, de 20 anos, tenista apontado com futuro promissor, com tranquilos 6/1 e 6/2, em apenas 66 minutos.

O sofrimento de Sinner, que buscou viradas nos sets desempate diante do brasileiro (tinha 3 a 6 no primeiro tie-break, por exemplo), trazia um questão: como se portaria diante de mais um jovem talentoso?

A resposta veio com jogo agressivo, dominante e concentrado desde o primeiro ponto.

Sinner largou logo com 3 a 0, Tien fez o ponto de honra e com mais três games seguidos, o italiano fechou o set por 6 a 1. Tien não conseguia se encontrar na partida e largou em desvantagem de 4 a 1 no set seguido. Caiu por 6 a 2 sem fazer o número 2 do mundo suar.

— Acho que a experiência (do confronto) certamente ajudou um pouco. Por outro lado, tentamos nos preparar da melhor maneira possível. Ele é um jogador muito talentoso, estará aqui muitas vezes, mas estou feliz com a minha reação. Senti que ele foi muito agressivo, principalmente no início, então tentei me conter. Uma partida importante para mim, sem dúvida — disse Sinner, lembrando que já havia encarado Tien na final de Pequim em outubro de 2025.

Agora, o italiano se prepara para encarar o quarto do mundo, o alemão Alexander Zverev, em semifinal agendada para sábado. Além da força do oponente, o forte calor em Indian Wells é outro desafio, mas Sinner garante ter se precavido.

— Chegamos muito cedo aqui. Estava muito quente na semana anterior ao torneio, então tivemos longas sessões de treinamento para tentar acostumar o corpo. Hoje me senti muito bem na quadra. É certamente uma área em que estou tentando melhorar, considerando os problemas que tive na Austrália — explicou Sinner, revelando que começou a treinar na cidade uma semana antes.

Para o ex-número 1 do mundo esse é um dos segredos para o bom rendimento.