Shamell lidera NBB Mundo, vence o Time Wini na final e se despede do Jogo das Estrelas com o título

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Jogadores do Time Mundo comemoram vitória. Marcos Limonti / RELANCE/LNB/Divulgação

A disputa de mais uma edição do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB) foi realizada no sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e foi marcada pela despedida com título do estadunidense Shamell Stallworth.

O ala de 44 anos, que está na última temporada da carreira, defendendo o Caxias do Sul Basquete, liderou a vitória do Time Mundo sobre o Time Wini Silva, por 42 a 31.

— A primeira coisa é que a festa que o NBB fez foi muito bacana. Teve (show) Seu Jorge, a primeira quadra de LED. Tipo assim, aqui no Brasil, você já pensou que isso iria acontecer? A casa estava cheia, eu fico feliz. Vou sair do Jogo das Estrelas ganhando. Era o foco do nosso grupo de WhatsApp. Parabéns para o meu time — disse Shamell.

A final

Brite foi eleito o MVP. Marcos Limonti / RELANCE/LNB/Divulgação

A decisão começou com o Time Wini Silva em vantagem, abrindo 4 a 2 com os pontos conquistados pelos títulos de Tico Faria no Desafio de Habilidades e de Caioka no Torneio de Enterradas, enquanto o Time Shamell somou seus dois pontos com a conquista de Daniel Von Haydin no Torneio de 3 Pontos. A liderança, porém, durou pouco.

Embalados, os estrangeiros passaram a dominar as ações com forte volume de arremessos do perímetro, com Elyjah Clark, Shamell e Dontrell Brite, e viraram o jogo para fechar o primeiro tempo na frente por 18 a 16.

No segundo tempo, o jogo continuou pegado, com os jovens colocando intensidade contra os estrangeiros e igualando o placar. Mas Brite daria seria decisivo. O armador do Bauru Basket converteu uma bola tripla, sofreu falta e ainda converteu o lance livre de bonificação. No ataque seguinte, pegou um rebote ofensivo e serviu Jordan Williams para um arremesso certeiro do perímetro.

Com os "padrinhos" em ação, com 30 a 23 no placar, o ex-BBB 22 Fê Medeiros anotou mais três pontos para abrir 10 de vantagem. Douglas Viegas, "O Poderosíssimo Ninja" também tentou do perímetro, mas errou. O Time Shamell não diminui o ritmo e conquistou o título.

— É um título muito mais especial ainda para mim. Eu não sabia que o Time Mundo nunca tinha ganho nesse formato. É mais legal ainda fazer coisas diferentes, coisas boas, diferentes, e muito feliz, especialmente por seu Shamell também. Ele merecia encerrar sua participação no Jogo das Estrelas dessa forma, com uma vitória, feliz — disse o técnico Gustavo de Conti, que conquistou o título do Jogo das Estrelas pela segunda vez.

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