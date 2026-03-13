Sexta-feira 13: CCD e Vaguinha revelam seus maiores medos no futebol 

Data atribuída a superstições e a histórias de azar, a sexta-feira 13 também serve para falar sobre medos. Entrando nesse clima, os comunicadores Cesar Cidade Dias, identificado com o Grêmio, e Vaguinha, ligado ao Inter, revelaram quais são seus maiores receios quando o assunto é o mundo da bola.

O Grêmio usando vermelho?

O gremista CCD entrou na brincadeira da data com um medo inusitado. Para ele, nada seria pior do que imaginar o rival dentro da identidade do Grêmio.

— Sexta-feira 13… o meu maior medo? Imagina se o Grêmio fosse vermelho. Pelo amor de Deus. Não existe nada pior do que isso — brincou.

Fantasma do rebaixamento

Do lado colorado, Vaguinha foi mais realista e apontou a preocupação com a situação dentro de campo. O comunicador afirmou que teme uma queda para a Segunda Divisão, especialmente pelo desempenho recente do Inter no Campeonato Brasileiro.

— Meu maior medo é cair para a Segunda Divisão. Escapamos no ano passado, mas o que estamos vendo agora é um elenco mais fraco em comparação com 2025 e um time que ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro — afirmou.

Ele ainda demonstrou confiança em uma reação na próxima rodada, na partida no Beira-Rio:

— Acho que a vitória pode vir a qualquer momento, talvez já no domingo (15) contra o Bahia, mas não posso esconder que o rebaixamento é o meu maior medo.