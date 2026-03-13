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Sexta-feira 13: CCD e Vaguinha revelam seus maiores medos no futebol 

Comunicadores de Grêmio e Inter comentam temores, reais ou fictícios, em relação à dupla Gre-Nal

Zero Hora

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