Sesi Vôlei Bauru vence Minas e ajuda Flamengo a liderar Superliga feminina

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Levantadora Dani Lins foi eleita a melhor do jogo. Glauciene Peixoto / Sesi Vôlei Bauru/Divulgação

O Sesi Vôlei Bauru derrotou o Minas Tênis Clube, por 3 a 2 (18/25, 25/16, 15/25, 25/23 e 15/11) na noite de sexta-feira (20) no Ginásio Geraldão, em Recife (PE). O resultado ajudou o Sesc RJ Flamengo a manter a liderança da Superliga feminina.

O time carioca, que na véspera venceu o Renasce Vôlei Sorocaba (SP), tem agora 52 pontos contra 51 da equipe mineira, com uma rodada a ser disputada na fase classificatória da competição. A partida foi disputada em Recife por fazer parte do Projeto Vôlei Tour, da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Com 21 acertos, a oposta estadunidense Nia Reed, que começou no banco de reservas, foi o grande destaque do time paulista, que agora tem 40 pontos e está garantindo o quinto lugar. A maior pontuadora do jogo foi a ponteira Hilary Johnson, do Minas, com 23.

O Troféu VivaVôlei para a melhor em quadra foi para a levantadora Dani Lins, que é natural de Recife liderou a virada paulista.

Osasco em terceiro lugar

Cugno encara o bloqueio duplo do Praia Clube. @carol_fotografia / Osasco Voleibol Clube/Divulgação

Em confronto direto pela terceira posição, o Osasco Voleibol Clube aproveitou o fator local e derrotou o Praia Clube (MG) por 3 sets a 1, com parciais de 25/14, 25/22, 20/25 e 25/19. Com o resultado, o time paulista chegou aos 46 pontos e assumiu a terceira posição, ultrapassando o rival, que parou nos 44.

Maior pontuadora da Superliga, a oposta argentina Bianca Cugno marcou 26 vezes e foi o nome do jogo.

— Foi uma vitória muito importante. Ganhamos um jogo duro, contra um adversário difícil e conseguimos nosso objetivo, que era somar três pontos e subir para a terceira posição — disse Cugno, eleita a melhor em quadra.

Fluminense na sexta posição

Vanessa Janke foi um dos destaques do Fluminense. Mailson Santana / Fluminense FC/Divulgação

No Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o confronto carioca com o Tijuca Tênis Clube por 3 a 1 (25/21, 22/25, 25/17 e 25/18) e garantiu a sexta posição na fase de classificação. A equipe soma 32 pontos, contra 28 do Vôlei Maringá (PR), que está em sétimo.

A líbero Marcelle foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o Troféu VivaVôlei. As maiores pontuadoras do Fluminense e do confronto foram a oposta Ariane, com 22 acertos, e a ponteira Vanessa Janke, com 16.