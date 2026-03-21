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Sesi Vôlei Bauru vence Minas e ajuda Flamengo a liderar Superliga feminina

Com a vitória do Sesi Bauru sobre o Minas, Sesc RJ Flamengo segue líder da Superliga com 52 pontos

André Silva

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