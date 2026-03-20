Sesc RJ Flamengo vence Sorocaba e reassume liderança da Superliga feminina de vôlei

Sesc RJ Flamengo disputa liderança com o Minas. Julliana Nascimento / Flamengo/Divulgação

O Sesc RJ Flamengo venceu o Renasce Sorocaba (SP) por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/20 e 25/17, no Ginásio Geraldão, em Recife, e retomou a liderança da Superliga feminina.

A partida disputada na noite de quinta-feira (19) faz parte do Projeto Vôlei Tour, da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que terá nesta sexta, às 19h30, o confronto entre Sesi-Bauru (SP) e Minas Tênis Clube (MG).

Com a vitória, o time comandado por Bernardinho chegou aos 52 pontos e ultrapassou o Minas, que tem 50. Porém, uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 das mineiras nesta sexta, pode devolver a liderança para a equipe de Belo Horizonte.

— Fico bastante satisfeita quando minha performance contribui para o coletivo, mas hoje esse troféu poderia ter ido para qualquer uma. Estou muito feliz de voltar a Recife, um lugar muito caloroso e receptivo. Esse jogo era muito importante. Não pensamos em momento nenhum que seria fácil, pois no primeiro turno tivemos muitos problemas para vencer o Sorocaba. Hoje, conseguimos colocar em quadra nosso propósito de jogar felizes e soltas — comentou a oposta Tainara, maior pontuadora do jogo, com 16 acertos, empatada com a ponteira estadunidense Simone Lee.

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