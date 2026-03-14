Sesc-Flamengo vence Sesi-Bauru e encosta na liderança da Superliga feminina de vôlei

Após perder a liderança da Superliga feminina de vôlei, para o Minas Tênis Clube, o Sesc Flamengo conseguiu reduzir a distância para apenas um ponto e pode retomar a primeira posição da fase classificatória.
Na sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, o time comandado por Bernardinho derrotou o Sesi Bauru (SP) por 3 a 0, parciais de 25/19, 25/18 e 25/20, e chegou aos 49 pontos contra 50 das mineiras, que no dia anterior haviam perdido para o Osasco Voleibol, que está em quarto lugar.
A oposta Tainara comandou o ataque carioca com 20 pontos. A ponteira estadunidense Simone Lee terminou com 19.
Demais resultados:
- Praia Clube (MG) 3 x 1 Fluminense (RJ) - 26/24, 25/22, 25/25 e 25/16
- Maringá (PR) 3 x 0 Renasce Sorocaba (SP) - 25/23, 25/23 e 25/21