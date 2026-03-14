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Sesc-Flamengo vence Sesi-Bauru e encosta na liderança da Superliga feminina de vôlei

Com a vitória sobre o Sesi Bauru, Sesc Flamengo soma 49 pontos e mantém disputa acirrada com Minas na liderança.

André Silva

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