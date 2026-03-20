Senegal "protege" troféu da Copa Africana em base militar do país; entenda a polêmica

A decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de tirar o título da Copa Africana de Nações de Senegal e repassar ao Marrocos segue gerando polêmica. Na última quinta-feira (19), o técnico da seleção senegalesa, Pape Bouna Thiaw, entregou o troféu a uma base militar do país para que ela ficasse "protegido".

A final da competição ocorreu em 18 de janeiro e, desde então, vem gerando debates. Na ocasião, a partida ficou paralisada por cerca de 15 minutos, após a marcação de um pênalti a favor de Marrocos. Naquele momento, quase todos os jogadores senegaleses se dirigiram ao vestiário inconformados com a decisão da arbitragem.

Apenas o atacante Sadio Mane permaneceu em campo e chamou os companheiros para encerrar a partida. Eles retornaram e, após a confusão, a o jogo foi retomado. Brahim Díaz desperdiçou o pênalti de cavadinha, e a arbitragem encerrou a partida, com o empate em 0 a 0.

Na prorrogação, logo nos primeiros minutos, Pape Gueye marcou o gol do título. Mas e depois?

Recurso e W.O

A Federação Marroquina de Futebol entrou com recurso junto à CAF solicitando que fosse decretada a derrota de Senegal por W.O. A ação foi acatada na última terça-feira (17) e, com isso, Marrocos passa a ser o campeão da Copa Africana de Nações, com uma vitória por 3 a 0 na final.

A decisão oficial afirmou que dois artigos foram levados em consideração para a tomada de decisão. O 82, que determina que "se, por qualquer motivo, uma equipe deixar o campo antes do término programado da partida sem a permissão do árbitro, será considerada perdedora e será definitivamente eliminada da competição"; e o 84, que afirma que "a equipe que violar as disposições dos Artigos 82 e 83 será permanentemente excluída da competição" e "perde a partida por 3 a 0".

E a seleção senegalesa?

Em primeiro ato, a Federação Senegalesa de Futebol informou que iria recorrer a decisão da CAF. Em comunicado oficial, disse que entrará com recurso junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS), alegando uma "decisão iníqua, sem precedentes e inaceitável".

Após a manifestação oficial, o técnico Pape Bouna Thiaw também "tomou providências". Na quinta-feira (19), ele entregou o troféu da Copa Africana de Nações a uma base militar senegalesa. Assim, ficou subentendido que a taça está "sob proteção do Exército".

Veja os comunicados oficiais

Confederação Africana de Futebol (CAF)

O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF).

Em reunião realizada hoje, o Comitê de Apelações da CAF decidiu, após recurso apresentado pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) referente à aplicação dos artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações, o seguinte.

Federação Senegalesa de Futebol (FSF)

Federação Senegalesa de Futebol (FSF) tomou conhecimento hoje da notificação da decisão proferida em 17 de março de 2026 pelo Júri de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), no âmbito do caso DC23316. Este procedimento segue a queixa formulada durante a partida nº 52 da Copa da África das Nações (CAN) TotalEnergies, Marrocos 2025, opondo o Senegal ao Marrocos.

​Por esta decisão, o Júri de Apelação da CAF declarou o apelo da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) admissível e o aceitou. Ao fazê-lo, a instância anulou a decisão que havia sido proferida pelo Júri Disciplinar da CAF, sob o motivo de que o direito de ser ouvida da parte apelante não teria sido respeitado durante o procedimento de primeira instância.

O Júri de Apelação estimou, além disso, que o comportamento da equipe do Senegal recaía sobre os artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa da África das Nações. Em consequência, a CAF declarou que a FSF havia infringido o artigo 82 e pronunciou a perda da partida por W.O. para o Senegal, com um placar registrado de 3-0 em favor da FRMF, em aplicação do artigo 84.

​A Federação Senegalesa de Futebol denuncia uma decisão iníqua, sem precedentes e inaceitável que lança descrédito sobre o futebol africano.

​Para a defesa de seus direitos e dos interesses do futebol senegalês, a Federação iniciará, nos prazos mais breves, um procedimento de apelação perante a Corte Arbitral do Esporte (CAS) em Lausanne.