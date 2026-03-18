Senegal promete recorrer ao CAS para ficar com o título da Copa Africana de Nações

O Senegal não vai desistir do título da Copa Africana de Nações sem lutar na justiça. A federação de futebol do país afirmou que vai recorrer da decisão "injusta, sem precedentes e inaceitável" que retirou a vitória da equipe na final caótica contra o Marrocos, país anfitrião.

O Conselho de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu na terça-feira que o Senegal perdeu a final por W.O. em janeiro, ao abandonar o campo, e transformou o triunfo de 1 a 0 na prorrogação em uma vitória por W.O. por 3 a 0 para o Marrocos.

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou que a decisão "desacredita o futebol africano" e que vai recorrer "o mais rápido possível" à Corte Arbitral do Esporte (CAS) em Lausanne, na Suíça, um processo que normalmente leva um ano para ser concluído.

"A FSF reafirma seu compromisso inabalável com os valores da integridade e da justiça esportiva e manterá o público informado sobre os desdobramentos deste caso", disse a federação em comunicado.

FINAL CAÓTICA EM RABAT

A decisão de 18 de janeiro, que envolveu as duas seleções, descambou para o caos quando os jogadores do Senegal abandonaram o campo nos acréscimos, após terem um gol anulado e o Marrocos ter um pênalti que poderia ter decidido a partida.

Houve confrontos entre jogadores rivais, enquanto torcedores do Senegal tentavam invadir o campo. O técnico do Senegal, Pape Thiaw, retirou a maioria de seus atletas de campo, mas eles retornaram após cerca de 10 minutos e a partida recomeçou.

O astro marroquino Brahim Díaz, que sofreu a penalidade, fez a cobrança de cavadinha, mandou a bola no meio do gol e o chute foi defendido por Édouard Mendy. Na sequência, o juiz apitou o fim da partida.