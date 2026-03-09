Sem Marcelo Moreno, Bolívia anuncia convocados para repescagem da Copa do Mundo

Sem Marcelo Moreno e apostando na base da equipe que disputou as Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia anunciou nesta segunda-feira (9) a lista de 28 jogadores convocados para a repescagem rumo à Copa do Mundo de 2026, que acontece no final do mês, no México.
Moreno, de 38 anos, voltou da aposentadoria em meados de fevereiro, depois de ter pendurado as chuteiras em dezembro de 2023, com o objetivo de lutar com a seleção por uma vaga no Mundial.
O experiente atacante assinou com o Oriente Petrolero e esperava chamar a atenção do técnico Oscar Villegas para ir à repescagem contra o Suriname, no dia 26 de março. Em caso de vitória, a Bolívia vai disputar uma 'final' contra o Iraque cinco dias depois.
Moreno fez dois jogos pelo Oriente Petrolero e marcou dois gols de pênalti, mas não convenceu Villegas, que já havia antecipado que queria vê-lo com mais tempo de jogo.
O jogador, que no Brasil teve passagens por Vitória, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, é o maior artilheiro da história da seleção boliviana com 31 gols em 108 jogos.
Antes de embarcar para o México, a Bolívia, que busca disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994, fará um último amistoso contra Trinidad e Tobago no próximo domingo.
-- Lista de convocados:
Goleiros: Carlos Lampe (Bolívar/BOL), Guillermo Viscarra (Alianza Lima/Peru) e Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers/URU).
Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia/BUL), Yomar Rocha (Akron Tolyatti/RUS), Lucas Macazaga (Leganés/ESP), Roberto Fernández (Akron Tolyatti/RUS), Dieguito Rodríguez (Always Ready/BOL), Luis Haquín (Al-Tai/SAU), Richet Gómez (Always Ready/BOL), Marcelo Tórrez (Santos/BRA), Efraín Morales (CF Montreal/CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk/UCR) e Leonardo Zabala (Cancún/MEX).
Meio-campistas: Ervin Vaca (Bolívar/BOL), Héctor Cuéllar (Always Ready/BOL), Robson Matheus (Bolívar/BOL), Moisés Villarroel (Blooming/BOL), Gabriel Villamíl (LDU/EQU), Ramiro Vaca (Wydad Athletic/MAR), Jesús Maraude (Always Ready/BOL) e Carlos Melgar (Bolívar/BOL).
Atacantes: Víctor Abrego (The Strongest/BOL), Miguel Terceros (Santos/BRA), Fernando Nava (Always Ready/BOL), Moisés Paniagua (Wydad Athletic/MAR), Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju/KOR) e Juan Godoy (Always Ready/BOL).
* AFP