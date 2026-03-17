Sem Finalíssima, Argentina fará amistoso contra Guatemala em Buenos Aires

A Argentina, que teve a Finalíssima contra a Espanha cancelada, fará um amistoso contra a Guatemala em Buenos Aires no dia 31 de março, anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta terça-feira (17).

A 'Albiceleste', como atual campeã da Copa América, jogaria contra a 'Roja', campeã da Eurocopa, no dia 27 de março no Catar, mas a partida não será mais realizada devido ao conflito no Oriente Médio e à falta de acordo entre as partes para escolher uma nova sede.

"Após o cancelamento da Finalíssima, os comandados de Lionel Scaloni viajarão ao país para realizar uma semana de trabalho coletivo intenso e disputar um jogo amistoso na terça-feira, 31 de março, contra a Guatemala", informou a AFA.

A federação acrescentou que dará detalhas "nos próximos dias" sobre o plano de trabalho, os convocados e o estádio que receberá o amistoso, que marcará a despedida da seleção diante de sua torcida antes da Copa do Mundo de 2026.

A imprensa local aponta a La Bombonera, casa do Boca Juniors, como o local da partida, já que estádio Monumental tem três shows da banda AC/DC agendados, um deles no dia 31 de março.

A Guatemala ficou fora do Mundial depois de não conseguir passar da segunda fase das Eliminatórias da Concacaf.

Argentina e Guatemala se enfrentaram duas vezes durante a era Scaloni, com vitórias da 'Albiceleste' na estreia do treinador argentino, em 2018 (3 a 0), e em 2024 (4 a 1), antes da Copa América nos Estados Unidos.