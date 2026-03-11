Seleção sub-17 é convocada para o Sul-Americano com três jogadores da dupla Gre-Nal

A dupla Gre-Nal terá três jogadores na disputa do Sul-Americano sub-17. Para a competição no Paraguai, que será disputada entre 3 e 19 de abril, o técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou o goleiro Vitor Wachter e o zagueiro David Brendo, que jogam no Grêmio, e o atacante João Bezerra, do Inter.
A apresentação dos 23 atletas está marcada para o dia 18 de março. Antes da viagem para a competição, no dia 1º de abril, a comissão técnica realizará duas semanas de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Em busca do tricampeonato consecutivo, a seleção quer também uma vaga na Copa do Mundo sub-17, que será realizada no Catar. Sete equipes sul-americanas vão se classificar para o Mundial, que desde o ano passado conta com 48 participantes.
No Grupo B do Sul-Americano sub-17, o Brasil terá a companhia da Venezuela, Argentina, Bolívia e Peru.
Lista de convocados
Goleiros
- Vitor Wachter - Grêmio
- Gustavo Milani - Corinthians
- Arthur Vale - Santos
Defensores
- Samuel Almeida - Atlético-MG
- Lucas Alves - Red Bull Bragantino
- Arthur Monteiro - Athletico-PR
- Richard Wendel - Fluminense
- David Brendo - Grêmio
- Guilherme Lira - Palmeiras
- Breno Sales - Vasco
- Isaac Leocádio - Palmeiras
Meio-campistas
- Vinicius Rocha - Santos
- Nicolas Pereira - São Paulo
- Ruan Yago - Palmeiras
- Eduardo Pape - Cruzeiro
- Eduardo Conceição - Palmeiras
- Robert William - São Paulo
Atacantes
- João Bezerra - Inter
- David Nogueira - Santos
- Kauê Furquim - Bahia
- Bryan Lima - Athletico-PR
- Riquelme Henrique - Atlético-MG
- Lyan Araújo - Bahia
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲