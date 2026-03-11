Seleção sub-17 é convocada para o Sul-Americano com três jogadores da dupla Gre-Nal

João Bezerra em ação na partida contra o Novo Hamburgo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A dupla Gre-Nal terá três jogadores na disputa do Sul-Americano sub-17. Para a competição no Paraguai, que será disputada entre 3 e 19 de abril, o técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou o goleiro Vitor Wachter e o zagueiro David Brendo, que jogam no Grêmio, e o atacante João Bezerra, do Inter.

A apresentação dos 23 atletas está marcada para o dia 18 de março. Antes da viagem para a competição, no dia 1º de abril, a comissão técnica realizará duas semanas de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Em busca do tricampeonato consecutivo, a seleção quer também uma vaga na Copa do Mundo sub-17, que será realizada no Catar. Sete equipes sul-americanas vão se classificar para o Mundial, que desde o ano passado conta com 48 participantes.

No Grupo B do Sul-Americano sub-17, o Brasil terá a companhia da Venezuela, Argentina, Bolívia e Peru.

Lista de convocados

Goleiros

Vitor Wachter - Grêmio

Gustavo Milani - Corinthians

Arthur Vale - Santos

Defensores

Samuel Almeida - Atlético-MG

Lucas Alves - Red Bull Bragantino

Arthur Monteiro - Athletico-PR

Richard Wendel - Fluminense

David Brendo - Grêmio

Guilherme Lira - Palmeiras

Breno Sales - Vasco

Isaac Leocádio - Palmeiras

Meio-campistas

Vinicius Rocha - Santos

Nicolas Pereira - São Paulo

Ruan Yago - Palmeiras

Eduardo Pape - Cruzeiro

Eduardo Conceição - Palmeiras

Robert William - São Paulo

Atacantes

João Bezerra - Inter

David Nogueira - Santos

Kauê Furquim - Bahia

Bryan Lima - Athletico-PR

Riquelme Henrique - Atlético-MG

Lyan Araújo - Bahia