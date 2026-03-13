Seleção iraniana rebate discurso de Trump e diz que "ninguém pode excluí-la" da Copa do Mundo

A seleção do Irã rebateu os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considerou que os jogadores iranianos não estariam "seguros" se desembarcassem no país para a disputa da Copa do Mundo deste ano, que terá como sedes, além da nação norte-americana, o México e o Canadá. Em resposta, o elenco afirmou que "ninguém pode excluí-lo" de jogar o torneio de seleções da Fifa.

Uma publicação na conta oficial da equipe no Instagram, nesta quinta-feira, sugeriu que talvez a seleção americana devesse ser excluída, após o líder político indicar que o país anfitrião não poderia garantir a segurança dos jogadores iranianos.

Trump escreveu em uma publicação nas redes sociais, na quinta-feira, que a seleção iraniana era bem-vinda à Copa do Mundo, apesar da guerra em curso com o Irã, mas que "realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, para a própria vida e segurança deles".

A guerra colocou em dúvida a capacidade do Irã de cumprir sua vaga na Copa do Mundo, e o ministro dos Esportes, Ahmad Donyamali, disse à TV estatal esta semana que as circunstâncias atuais impossibilitavam a participação.

Mas a resposta da seleção iraniana no Instagram confirmou que ainda deseja participar e ressaltou que o torneio é organizado pela Fifa - não por Trump ou pelos EUA.

"A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional, e seu órgão regulador é a Fifa - não qualquer indivíduo ou país", dizia a publicação. "Certamente, ninguém pode excluir a seleção iraniana da Copa do Mundo; o único país que poderia ser excluído é aquele que apenas ostenta o título de 'anfitrião', mas não tem capacidade para garantir a segurança das equipes participantes deste evento global."

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho, antes de encerrar a fase de grupos em Seattle contra o Egito em 26 de junho.

MENSAGENS CONTRADITÓRIAS

As mensagens contraditórias de Trump sobre o assunto incluem a declaração na semana passada de que "realmente não me importo" se o Irã jogar, seguida da garantia ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, na Casa Branca, na terça-feira, de que a seleção iraniana seria bem-vinda.

O Irã é uma potência no futebol asiático, ocupando a 20ª posição no ranking da da entidade que comanda o futebol mundial e classificado para sua quarta Copa do Mundo consecutiva. A federação iraniana de futebol planejou usar um centro de treinamento para o torneio no Arizona, no Complexo Esportivo Kino, em Tucson.