Seleção iraniana de futebol feminino é homenageada em Teerã

A seleção iraniana de futebol feminino recebeu uma grande recepção das autoridades em Teerã nesta quinta-feira (19), ao retornar da Austrália, onde se viu envolvida em uma controvérsia relacionada ao hino nacional e a diversos pedidos de asilo durante a Copa da Ásia.

Sete membros da delegação iraniana no torneio - seis jogadoras e um integrante da comissão técnica - solicitaram asilo na Austrália inicialmente, após terem sido taxados de "traidores" em seu país de origem por não cantarem o hino nacional antes de uma partida, em meio ao conflito envolvendo a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Cinco dos pedidos de asilo foram posteriormente retirados, com apenas duas jogadoras dando prosseguimento às suas solicitações. Essas duas atletas permaneceram na Austrália.

Ativistas de direitos humanos acusaram as autoridades iranianas de pressionar as famílias das jogadoras, convocando seus pais para que comparecessem a interrogatórios.

"O regime iraniano começou a ameaçar suas famílias, que foram, em certo sentido, tomadas como reféns. Por essa razão, elas foram forçadas a retirar seus pedidos de asilo e retornar ao Irã", escreveu nas redes sociais Shiva Amini, uma ex-jogadora de futebol da seleção iraniana que hoje vive no exílio e defende os direitos das mulheres.

Vários milhares de iranianos, muitos deles portando bandeiras, se reuniram nesta quinta-feira na Praça Valiasr, em Teerã, para dar as boas-vindas às atletas, segundo imagens transmitidas pela televisão estatal.

"Minha decisão. Minha pátria", dizia um enorme painel na praça, retratando as jogadoras usando o hijab islâmico e saudando a bandeira do Irã.

Ao chegarem de ônibus, as jogadoras, trajando vestimentas escuras e usando o véu obrigatório, receberam flores antes de subirem ao palco.

"O que é certo é que estas atletas são leais à pátria, à bandeira, ao Líder e à Revolução", afirmou o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, cercado pelas integrantes da equipe.

- "Bem-vindas ao Irã" -

"Todos os iranianos estavam à espera delas. Bem-vindas ao Irã", acrescentou a porta-voz do governo iraniano, Fatemah Mohajerani, uma das mulheres mais proeminentes do cenário político iraniano.

Teerã acusa a Austrália de ter incitado as atletas a pedir asilo.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou na quarta-feira que as jogadoras haviam "decepcionado os inimigos" da República Islâmica ao resistir "às armadilhas e intimidações de elementos anti-Irã".

Após deixar a Austrália, a equipe fez uma escala em Kuala Lumpur, na Malásia, antes de voar para Omã na segunda-feira, de onde embarcou em um voo para Istambul na terça-feira.

A delegação chegou ao Irã na quarta-feira, após cruzar a fronteira com a Turquia. De lá, percorreram 900 quilômetros por via terrestre até a capital Teerã.

Na Copa Asiática feminina, o Irã foi eliminado na fase de grupos com três derrotas em três partidas, contra Coreia do Sul, Austrália e Filipinas.