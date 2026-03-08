Seleção gaúcha feminina é campeã brasileira de vôlei

O vôlei do Rio Grande do Sul, apesar não contar com equipes na divisão principal da Superliga, segue revelando talentos.
A mais nova safra é a equipe feminina sub-16, que conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Seleções, disputado na última semana, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.
O time comandado pelo técnico Pablo Dias venceu a decisão, contra São Paulo por 3 sets a 0 (25/17, 25/16 e 27/25).
Nas premiações individuais, a seleção gaúcha também brilhou e a levantadora Caroline Feijó, a oposta Valentina Haas e as centrais Manuella Doebber e Marina Bragagnolo eleitas para o time ideal.
Jordana Rocha, do Mato Grosso, foi a MVP e uma das melhores ponteiras. A ponteira Jasmin Eze (São Paulo) e a líbero Maria Cruz (Rio de Janeiro) completaram as premiadas.
Pablo Dias anda foi escolhido o melhor treinador do torneio, que teve o Paraná, que superou Mato Grosso, com a medalha de bronze.
Confira a campanha da seleção gaúcha:
- 2 x 0 Minas Gerais - 25/17 e 25/19
- 2 x 1 Mato Grosso - 23/25, 25/19 e 25/13
- 2 x 0 Santa Catarina - 25/17 e 25/18
- 3 x 2 Ceará - 25/20, 23/25, 27/25, 22/25 e 15/10
- 3 x 1 Mato Grosso - 25/10, 20/25, 25/21 e 25/20
- 3 x 0 São Paulo - 25/17, 25/16 e 27/25
As campeãs:
- Caroline Feijó - levantadora - APV/UCS
- Marina Bragagnolo - central - APV/UCS
- Milena de Brito - APV/UCS
- Valentina Haas - oposta - CEAT
- Rafaela Schabbach - levantadora - CEAT
- Maria Ávila da Silva - ponteira - Nova Vôlei
- Laura Golin - central - Recreio da Juventude
- Sofia Pires da Silva - ponteira - Grêmio Náutico União
- Manuella Doebber - central - Sociedade Ginástica
- Sofia Rost - líbero - Juventus de Teutônia