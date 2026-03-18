Seleção Brasileira de ginástica rítmica é convocada para etapas da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a convocação da seleção de ginástica rítmica para a disputa de etapas da Copa do Mundo.

Geovanna Santos, do Instituto Capixaba Esportivo, do Espírito Santo, e Maria Eduarda Alexandre, da Agito, do Paraná, representarão o Brasil em Sofia, na Bulgária, entre os dias 28 e 30 de março.

Já para a etapa de Tashkent, no Uzbequistão, entre os dias 10 e 12 de abril, a equipe terá Barbara Domingos e Geovanna Santos nas disputas individuais.

A seleção de conjunto será formada por Julia Kurunczi (Unopar-PR), Duda Arakaki (Marista de Maceió-AL), Maria Paula Caminha (Centro de Treinamento de Ginástica Olímpica e Rítmica da Bahia), Mariana Vitória (AGIR-PR), Nicole Pírcio (Unopar-PR), Sofia Madeira (Incesp-ES) e Marianne Giovacchini (Clube Esperia-SP).

Maria Eduarda Alexandre participará da 37ª edição do GP de Thiais, na França. A competição será disputada nos dias 4 e 5 de abril.

Aclimatação

A seleção brasileira ainda participará de um período de aclimatação em Baku, no Azerbaijão, entre os dias 28 de março e 6 de abril. O local será a Milli Gimnastika Arenasi, uma das principais estruturas da modalidade no cenário internacional.

Esta etapa faz parte do planejamento técnico da CBG para a temporada internacional e tem como objetivo proporcionar às ginastas um período de adaptação ao ambiente de competição, além de ajustes técnicos e físicos importantes antes dos compromissos oficiais do calendário.

Medalhas

Neste início de ano, Geovanna Santos conquistou duas medalhas no Grand Prix Miss Valentine, em Tartu, na Estônia.







