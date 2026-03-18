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Seleção Brasileira de ginástica rítmica é convocada para etapas da Copa do Mundo

Equipe terá ginastas nas etapas da Copa do Mundo em Sofia e Tashkent, com aclimatação prevista em Baku

André Silva

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