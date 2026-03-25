São Paulo quer Júlio Baptista para assumir a função de técnico do time sub-20

O São Paulo trabalha para definir um novo comandante para a equipe Sub-20 e tem um nome à frente na disputa: Júlio Baptista. Segundo apuração do UOL, o ex-meia já iniciou tratativas com a diretoria tricolor e é o favorito para assumir o cargo.
A movimentação ocorre após o pedido de saída de Allan Barcellos, oficializado nesta terça-feira, 24. Com isso, o clube acelerou a busca por um substituto e vê em Júlio Baptista um perfil alinhado ao projeto de formação de atletas.
Apesar de ainda estar em início de trajetória como treinador, o ex-jogador acumula experiência em categorias de base. Seu primeiro trabalho na área técnica foi no Real Valladolid, onde integrou comissões das equipes jovens entre 2019 e 2023, período em que o clube era administrado por Ronaldo.
Como atleta, Júlio Baptista construiu carreira relevante no futebol europeu após deixar o São Paulo. Ele atuou por clubes como Real Madrid, Sevilla e Málaga, além de passagens por Roma, Arsenal e CFR Cluj.
No futebol brasileiro e norte-americano, também vestiu as camisas de Cruzeiro e Orlando City, encerrando a carreira com bagagem internacional que agora pode ser aplicada na formação de jovens talentos no Morumbi.