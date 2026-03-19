São Paulo é pouco criativo, perde para o Atlético-MG e deixa liderança do Brasileirão

O São Paulo deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, ao perder para o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada. Foi a primeira derrota são-paulina no torneio.

A equipe tricolor foi pouco criativa. Ainda que também não tenha sido muito ameaçada pelos atleticanos, o São Paulo cedeu em bola alçada na área, com Iván Roman livre para marcar, sem goleiro, dentro da pequena área. O resultado mantém o tabu sem vitórias são-paulinas no estádio atleticano.

Além da derrota, outro ponto baixo aconteceu com Lucas Moura. Ele começou no banco por causa do gramado sintético, entrou, mas ficou apenas 12 minutos em campo. O camisa 7 precisou sair direto para o hospital com suspeita de fratura nas costelas.

Roger Machado também preservou Luciano, pendurado com dois cartões amarelos e que entrou durante a partida. O motivo é o clássico com o Palmeiras, no sábado, no MorumBis, pela oitava rodada. Já o Atlético-MG visita o Fluminense.

Foram os mineiros que tiveram as melhores chances em Belo Horizonte. Rafael salvou o São Paulo em mais de uma oportunidade, após faltas cobradas por Hulk e chute de longe de Tomás Perez.

Com atraso, os são-paulinos reagiram, exigindo defesa de Everson com Calleri. Após a parada técnica, o time de Roger Machado tornou o primeiro tempo mais equilibrado, mesmo com mais finalizações atleticanas. Não houve, contudo, grande criatividade em nenhum dos lados.

A partida se manteve amarrada nos primeiros movimentos do primeiro tempo. As equipes chegavam ao campo ofensivo, mas tinham dificuldades em arranjar boas finalizações.

Lucas e Luciano foram alternativas para mudar o cenário. Quem se deu melhor, porém, foi o Atlético-MG. Bernard, que também havia recém entrado, levantou, Alan Franco desviou, e Ivan Román empurrou para o gol vazio e abriu o placar.

O São Paulo foi obrigado a se expor mais. Já o Atlético-MG soube conter o adversário e se preparava para aproveitar contra-ataques nos espaços deixados.

A situação só mudou quando os mandantes se reforçaram com mais um zagueiro, abdicando do ataque. Como foi em toda partida, o São Paulo não conseguiu ser eficaz.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Ivan Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez (Bernard), Alan Franco e Victor Hugo; Cuello

(Lyanco), Cassierra (Dudu) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

SÃO PAULO - Rafael; Mayk (Cédric Soares), Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho (Ferreirinha), Marcos Antônio e Cauly (Lucas Moura) (Tapia); André Silva (Luciano) e Calleri. Técnico: Roger Machado.

GOL - Ivan Román, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

CARTÕES AMARELOS - Ivan Román (Atlético-MG); Enzo Díaz (São Paulo).

PÚBLICO - 36.830 torcedores.

RENDA - R$ 1.158.908,91.