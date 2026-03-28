São Paulo anuncia a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras e Botafogo

Artur já defendeu Bahia, Palmeiras e Botafogo. São Paulo FC / Divulgação

O São Paulo anunciou, neste sábado (28), seu novo reforço. Trata-se do atacante Artur, de 28 anos, que estava no Botafogo. O jogador chegar ao clube do Morumbi por empréstimo válido até 31 de dezembro deste ano, com valor fixado para compra.

Artur chegou neste sábado a São Paulo e logo reencontrou o técnico Roger Machado, com quem trabalhou no Palmeiras em 2018 e no Bahia em 2019, quando conquistaram o título do Campeonato Baiano juntos.

— Estou muito feliz, porque é a realização de um sonho, e espero poder corresponder a todas as expectativas neste clube gigantesco que é o São Paulo. Estou ansioso para poder jogar no Morumbi. Dá aquele frio na barriga para encontrar logo a torcida tricolor— disse Artur em comunicado oficial publicado no site do São Paulo.

Caso o atacante receba propostas de times europeus, o São Paulo terá de comprá-lo por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões).

Aos 28 anos, Artur tem um vasto currículo por times da elite do futebol nacional. Ele foi revelado pelo Ceará em 2015, mas logo se transferiu para o Palmeiras. No time alviverde, teve outras duas passagens: em 2018 e 2023. Ele também vestiu a camisa do Red Bull Bragantino, do Novorizontino, do Zenit (da Rússia) e do Botafogo, onde estava desde o ano passado.