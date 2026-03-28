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São Paulo anuncia a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras e Botafogo

Artur chega ao São Paulo por empréstimo até dezembro, com opção de compra fixada em 6 milhões de euros.

Estadão Conteúdo

Sergio Neto

Zero Hora

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