Santos manifesta interesse em jogar no estádio do Ibirapuera

O Santos manifestou à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo o interesse em obter a concessão do Complexo do Ibirapuera, do qual faz parte o Estádio Olímpico Ícaro do Castro Melo, conforme revelado pelo GE e confirmado pelo Estadão.

Uma consulta pública para a proposta de concessão de uso do equipamento, que passa por reforma na casa dos R$ 70 milhões, foi aberta na segunda-feira, 23. O objetivo é receber contribuições da sociedade para o aprimoramento do projeto, antes do lançamento do edital, que deve ocorrer ainda neste primeiro semestre.

O clube do litoral paulista está nos tramites finais de assinatura de contrato com a WTorre para a reforma da Vila Belmiro. Assim que isso ocorrer, será lançado um plano comercial para bancar as obras, ainda com data indefinida. Depois que elas começarem, contudo, será necessário um estádio para que o time mande seus jogos.

Opção mais natural, o Pacaembu era o plano principal da diretoria santista, mas, por enquanto não houve avanço nas negociações com a Allegra, administradora do espaço. Uma das barreiras para jogar no emblemático estádio paulistano é o gramado sintético. De qualquer forma, utilizar o espaço não está descartado pelo clube.

O Estádio Olímpico do Ibirapuera recebeu, há uma semana, um gramado natural do tipo bermudas celebration, o mesmo utilizado no Maracanã. O principal motivo para o Santos cogitar utilizar o equipamento, contudo, não é gramado e sim o processo de modernização pelo qual o local passou, após anos com problemas de estrutura.

O complexo do Ibirapuera abrange uma área de aproximadamente 91,8 mil metros quadrado. Caso consiga a concessão, o Santos também seria responsável por melhoria da infraestrutura, ampliação do acesso e diversificação de atividades voltadas à população, incluindo a promoção de atividades esportivas e culturais.