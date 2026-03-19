Santos anuncia Cuca como novo treinador após derrota para o Inter

Cuca foi vice-campeão da Libertadores pelo Santos. Ivan Storti / Divulgação/Santos

Aos 62 anos, Cuca assinou contrato até o final da temporada e comandará o Santos pela quarta vez. Além dele, foram anunciados o auxiliar Cuquinha e o preparador físico Omar Feitosa. A passagem mais vitoriosa do treinador pela Vila Belmiro foi na temporada 2020, quando terminou com o vice-campeonato da Libertadores, sendo derrotado pelo Palmeiras na decisão.

O próximo compromisso do Santos é no domingo (22), às 16h, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, em 2025, quando conquistou o Campeonato Mineiro. Ele deixou a equipe oito meses depois, após ser eliminado da Copa do Brasil para o rival Cruzeiro.