Santiago Bernabéu ganhará quatro quadras de tênis para a realização de treinos do Madrid Open

Os planos do Real Madrid de utilizar o Santiago Bernabéu para a realização de outros eventos esportivos além dos jogos do time começarão a valer em abril. O moderno estádio receberá quatro quadras de saibro para tenistas do mundo todo treinarem para o Masters 1000 e o WTA 1000 de Madri, agendado entre 20 de abril (fase preliminar) e 3 de maio (final masculina).

Como conta com campo retrátil, o local não terá nenhum dano para o clube merengue e a modificação do piso em nada afetará o perfeito gramado para dia de jogos de futebol. Os treinos ocorrem entre 23 e 30 de abril.

Segundo o jornal Marca, após a partida do Real Madrid diante do Alavés, pelo Campeonato Espanhol, agendada para o dia 22 de abril, o Santiago Bernabéu já estará à disposição para tenistas do mundo todo treinarem antes dos jogos oficiais.

Caja Mágica, o complexo que recebe o Madrid Open Mutua Madrid Open / Divulgação

Como o Santiago Bernabéu fica bastante próximo do hotel Eurobuilding, onde a maioria dos tenistas se hospeda na região central de Madri, o acesso seria rápido e cômodo. E ainda aliviaria o fluxo na Caja Mágica, o complexo que recebe o Madrid Open e costuma lotar antes da competição no reconhecimento das quadras.