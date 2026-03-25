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Santiago Bernabéu ganhará quatro quadras de tênis para a realização de treinos do Madrid Open

O estádio vai abrigar quatro quadras de saibro entre 23 e 30 de abril, antes do início oficial do torneio.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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