Sandro Dias e lendas do Skate Vertical farão apresentação especial no STU em Porto Alegre 

As primeiras etapas do STU National e do Pro Tour STU, que serão disputadas em Porto Alegre, terão uma atração especial. O STU Superstars reunirá grandes nomes do Skate Vertical, entre eles Sandro Dias, o Mineirinho, que em 2025 quebrou o recorde mundial ao descer de uma altura de 70 metros, na maior rampa de skate já vista no mundo, construída na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari.
— É o STU elevando o skate também no Vertical, o que é muito legal. E trazendo grandes nomes mundiais da modalidade, precursores e lendas, para mostrar um pouco dessa história. Feliz por essa oportunidade de andar novamente com skatistas da minha geração — disse Mineirinho, embaixador do evento.
Além do brasileiro, os estadunidenses Andy Macdonald, de 51 anos, recordista da história do Vertical nos X Games, com 23 medalhas, sendo oito de ouro, e Lyn-Z Pastrana, primeira mulher a acertar um 540º, pioneira no desafio de encarar a megarrampa e que colecionou 8 medalhas nos X Games.
Programação
Os Superstars terão uma intensa programação durante a etapa gaúcha do STU. Na quinta-feira (19), às 15h30min, eles farão uma visita à vinícola Quinta Barroca da Tília, em Viamão. Na sexta (20), no Rancho Tabacaray, eles gravarão conteúdo numa imersão na cultura gaúcha.
Já no sábado (21), às 18h, participarão de uma sessão de autógrafos no trecho 3 da Orla do Guaíba, onde, às 20h, farão uma apresentação especial para o público.