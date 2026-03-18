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Na Orla do Guaíba
Notícia

Sandro Dias e lendas do Skate Vertical farão apresentação especial no STU em Porto Alegre 

Além do Mineirinho, evento contará com Andy Macdonald e Lyn-Z Pastrana em atividades entre 19 e 21 de setembro

Zero Hora

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