Sandro Dias e lendas do Skate Vertical farão apresentação especial no STU em Porto Alegre 

Mineirinho voltará a Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As primeiras etapas do STU National e do Pro Tour STU, que serão disputadas em Porto Alegre, terão uma atração especial. O STU Superstars reunirá grandes nomes do Skate Vertical, entre eles Sandro Dias, o Mineirinho, que em 2025 quebrou o recorde mundial ao descer de uma altura de 70 metros, na maior rampa de skate já vista no mundo, construída na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari.

— É o STU elevando o skate também no Vertical, o que é muito legal. E trazendo grandes nomes mundiais da modalidade, precursores e lendas, para mostrar um pouco dessa história. Feliz por essa oportunidade de andar novamente com skatistas da minha geração — disse Mineirinho, embaixador do evento.

Além do brasileiro, os estadunidenses Andy Macdonald, de 51 anos, recordista da história do Vertical nos X Games, com 23 medalhas, sendo oito de ouro, e Lyn-Z Pastrana, primeira mulher a acertar um 540º, pioneira no desafio de encarar a megarrampa e que colecionou 8 medalhas nos X Games.

Programação

Os Superstars terão uma intensa programação durante a etapa gaúcha do STU. Na quinta-feira (19), às 15h30min, eles farão uma visita à vinícola Quinta Barroca da Tília, em Viamão. Na sexta (20), no Rancho Tabacaray, eles gravarão conteúdo numa imersão na cultura gaúcha.