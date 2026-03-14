Sampaio Corrêa e Sesi-Araraquara vencem na estreia da Liga de Basquete Feminino

Lays marcou 14 pontos para o Sampaio. João Marcos / LBF/Divulgação

Finalista das quatro últimas edições da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Sampaio Corrêa estreou com vitória na temporada 2026. Na sexta-feira (13), em São Luís (MA), o time maranhense derrotou o Salvador Basketball (BA) por 81 a 54.

Campeão em 2022 e vice em 2023, 2024 e 2025, sendo derrotado pelo Sesi-Araraquara (SP), nas três ocasiões, o Sampaio teve uma atuação convincente mesmo sem algumas de suas principais atletas, convocadas para o pré-Mundial por Brasil e Colômbia.

Logo no primeiro quarto, o time do Maranhão deu mostra de seu poderio e abriu 19 a 0, fechando os 10 minutos iniciais em 24 a 13.

Nos demais períodos, o Sampaio manteve o controle do jogo e do placar. O destaque da partida foi Gabi Guimarães, eleita MVP, com uma performance de quase triplo-duplo: 19 pontos, 11 rebotes e nove assistências.

A armadora cubana Ineidis Casanova, com 18 pontos, foi a cestinha da equipe baiana.

Sesi-Araraquara inicia campanha do tetra

Evelyn liderou o time paulista. Ekoesporte / LBF/Divulgação

Atual tricampeão, o Sesi-Araraquara (SP) venceu o ADRM Maringá (PR) por 53 a 49, fora de casa.

Com 17 pontos, oito rebotes e uma assistência, a ala-pivô Evelyn Larissa foi eleita a MVP do jogo.

— Acho que fizemos um bom jogo. Sabíamos que teríamos erros, mas conseguimos corrigir e sair com a vitória. É novo pra mim ser uma das veteranas na quadra, mas essa mistura é importante. E deu certo — comentou Evelyn.

Próximos jogos

A LBF terá um jogo no domingo (15). No Rio de Janeiro, às 11h, o Sodiê Mesquita recebe o Campinas Basquete (SP).