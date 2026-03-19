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Salários atrasados e verba bloqueada: crise financeira expõe bastidores do Monsoon

Ao menos uma dezena de profissionais relatam falta de pagamento, enquanto direção aguarda receitas que, segundo a FGF, não serão repassadas

Rafael Diverio

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Luis Gustavo Santos

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