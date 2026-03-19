Salários atrasados e verba bloqueada: crise financeira expõe bastidores do Monsoon

Monsoon está sediado em Capão da Canoa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

— É uma situação muito delicada. Até agora não recebi nada do que tenho direito. No início até tentei o diálogo, expliquei que moro de aluguel, que precisava comer, mas não adiantou. Depois de um tempo não tive mais retorno e recorri à Justiça. Minha sorte é que eu tinha uma pequena reserva e alguns amigos estão me ajudando.

Essa declaração é de Letiele Feijó, ex-massagista do Monsoon (saiu do clube após o Estadual), que escancara a situação do clube. O clube que tem sede em Capão da Canoa, mas mandou seus jogos em Porto Alegre, não pagou parte do salário de fevereiro e nada do de março, além das premiações pela permanência no Gauchão, para quase todos os profissionais que trabalharam na campanha do Estadual. Apesar do reconhecimento das dívidas por parte da direção e de uma promessa de quitação, a expectativa de quem trabalhou no último Gauchão não é positiva.

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Ao menos uma dezena de jogadores e profissionais de outras áreas procuraram a reportagem de Zero Hora para detalhar a situação. A direção admite que não pagou 20% do salário do mês passado e está com os vencimentos de março atrasados há mais de uma semana. Mas o que mais preocupa os credores é a falta de perspectiva.

Isso porque a direção afirmou aos credores que acertaria os débitos quando recebesse o repasse de verba de transmissão por parte da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Só que, de acordo com a entidade, não há dinheiro a ser enviado ao Monsoon. Na ponta do lápis, inclusive, seria o contrário: é o clube que teria de ressarcir a FGF.

A Federação pagou R$ 500 mil ao clube em três parcelas, uma de R$ 100 mil, outra de R$ 250 mil e a outra de R$ 150 mil. Restariam cerca de R$ 460 mil, referentes aos direitos de transmissão. Só que o Monsoon foi condenado a pagar R$ 430 mil em dívidas trabalhistas de gestões anteriores. Assim, como o dinheiro está bloqueado, será feito um depósito judicial, sob pena de sanções à FGF.

O que diz o Monsoon

Vitor Hugo Manique é o CEO do Monsoon. William Ramos / RBS TV,Reprodução

O CEO do Monsoon, Vitor Hugo Manique, admite a falta de pagamento aos profissionais. Segundo ele, uma das razões estão nas dívidas de gestões anteriores. O dirigente afirmou não saber do bloqueio da verba na FGF. E diz que a permanência na Série A ajuda a conseguir novas fontes de renda, sem especificá-las, para pagar os profissionais:

— Vamos botar tudo em dia o quanto antes. Ninguém vai ficar sem receber.

Dívida milionária e histórico de atrasos

Em dezembro, Zero Hora mostrou que o Monsoon Futebol Clube acumulava dívida estimada de R$ 6,9 milhões, com passivos principalmente de origem tributária e trabalhista. A reportagem apontou que atletas, integrantes de comissões técnicas e funcionários que atuaram nos últimos anos relataram salários, premiações e direitos trabalhistas em aberto, além da ausência de depósitos do FGTS.

O levantamento também indicava a existência de 25 processos contra o clube no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), a maioria registrada em 2025, período em que a crise financeira se agravou. À época, o Monsoon já figurava no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) por conta de ações com decisões definitivas ou acordos não quitados.