Salah anuncia saída do Liverpool ao fim da temporada: "Sempre será minha casa"

Egípico conquistou Champions League e duas Premier League pelo Liverpool. Liverpool / Divulgação

Mohamed Salah deixará o Liverpool ao final desta temporada. O jogador e o clube anunciaram nesta terça-feira (24) que sua histórica e vitoriosa parceria chegará ao fim em junho deste ano.

O egípcio publicou um vídeo emocionado em suas redes. Em nota, o Liverpool destacou que o atacante seguirá totalmente focado na reta final da temporada antes de uma despedida oficial em Anfield.

— Infelizmente esse dia chegou. Essa é a primeira parte da minha despedida. Eu estarei deixando o Liverpool ao fim da temporada. Eu gostaria de começar dizendo que eu nunca imaginei o quão profundo é este clube. Esta cidade, estas pessoas, se tornariam parte da minha vida. Liverpool não é só um clube de futebol, é uma paixão. É uma história, um espírito que não consigo explicar em palavras. Vencemos os mais importantes troféus e e lutamos juntos no momento mais difícil de nossa vida (morte de Diogo Jota) — iniciou Salah em seu discurso nas redes sociais.

— Gostaria de agradecer a todos que fazem parte deste clube. Especialmente aos meus companheiros. E aos torcedores, eu não tenho palavras. O apoio que me deram durante a melhor parte da minha carreira e estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis. Nunca vou esquecer e levarei sempre comigo. Sair nunca é fácil. Vocês me deram a melhor parte da minha vida. Serei sempre um de vocês. Esse clube sempre será a minha casa, para mim e minha família. Obrigado por tudo, graças a vocês eu nunca caminharei sozinho — concluiu.

Legado histórico

Contratado em 2017, Salah construiu uma trajetória histórica com a camisa dos Reds. Protagonista nas conquistas da Champions League de 2019 e da Premier League em duas oportunidades, o atacante se despede como o terceiro maior artilheiro da história do clube.

Até o momento, soma 255 gols em 435 partidas — números que ainda podem aumentar até o fim da temporada. Além disso, conquistou títulos como o Mundial de Clubes, a Supercopa da UEFA, a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa, consolidando-se como um dos maiores nomes do Liverpool.

Caminho até o auge e futuro indefinido

Revelado pelo Al-Mokawloon, do Egito, Salah chegou ao futebol europeu em 2012, defendendo o Basel. Em seguida, passou pelo Chelsea, onde teve poucas oportunidades, e ganhou destaque em empréstimos para Fiorentina e Roma, clube que o contratou em definitivo em 2016.

O salto definitivo veio com a ida ao Liverpool, onde atingiu o auge da carreira e se transformou em referência mundial. Pela seleção egípcia, disputou a Copa do Mundo de 2018 e foi duas vezes vice-campeão da Copa Africana de Nações.

Aos 33 anos ao final da temporada, Salah ainda não anunciou qual será seu próximo destino.

Veja o vídeo de despedida de Salah