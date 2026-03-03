Saiba quem são os adversários de João Fonseca e Bia Haddad na estreia do Masters 1000 de Indian Wells

O Brasil terá dois representantes no Masters 1000 de Indian Wells, o primeiro Masters 1000 de 2026. João Fonseca e Bia Haddad estarão nas quadras norte-americanas na competição que será disputada entre 4 e 15 de março. Serão 96 tenistas na chave masculina e 96 na chave feminina. Além disso, 32 duplas entre homens e mulheres irão participar.
Número 35 do mundo, João Fonseca terá pela frente o número 77 do ranking mundial na estreia, o belga Raphael Collignon. Em 2024, ambos se enfrentaram, com vitória do brasileiro.
Caso vença na estreia, João Fonseca terá pela frente o russo Karen Khachanov, 16° colocado. Se o brasileiro e os tenistas de melhor posição vencerem seus jogos, ele terá na terceira rodada o americano Tommy Paul (24°), o italiano Jannik Sinner (2°) nas oitavas, o americano Ben Shelton (8°) nas quartas, o alemão Alexander Zverev (4°) na semifinal, e o espanhol Carlos Alcaraz (1°) na final.
A chave de duplas ainda não foi sorteada. Sendo assim, o Brasil ainda pode ter mais representantes masculinos na competição.
Chaves femininas
Já na disputa entre as mulheres, Bia Haddad, que está na 67ª posição do ranking, encara a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50º lugar, na estreia. Se vencer, enfrenta a tcheca Linda Noskova, 14º.
Caso a brasileira e as tenistas de melhor posição vencerem seus jogos, ela terá a russa Diana Shnaider (20ª) na terceira rodada, a americana Coco Gauff (4ª) nas oitavas, a italiana Jasmine Paolini (7ª) nas quartas, a bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) na semifinal, e a polonesa Iga Swiatek (2ª) na final.
Nas duplas, Luisa Stefani irá representar o Brasil ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem o Masters 1000 de Indian Wells.
Programação
- 2 e 3 de março (segunda e terça): disputa do qualificatório
- 4 de março (quarta-feira): início da chave principal de simples
- 8 de março (domingo): início da chave principal de duplas
- 13 de março (sexta-feira): semifinais de duplas
- 14 de março (sábado): final de duplas
- 14 de março (sábado): semifinais de simples
- 15 de março (domingo): final de simples