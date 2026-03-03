Saiba quem são os adversários de João Fonseca e Bia Haddad na estreia do Masters 1000 de Indian Wells

Bia Haddad e João Fonseca são os representantes do Brasil nas disputas individuais. Montagem com fotos de Kirill KUDRYAVTSEV e Glyn KIRK / AFP

O Brasil terá dois representantes no Masters 1000 de Indian Wells, o primeiro Masters 1000 de 2026. João Fonseca e Bia Haddad estarão nas quadras norte-americanas na competição que será disputada entre 4 e 15 de março. Serão 96 tenistas na chave masculina e 96 na chave feminina. Além disso, 32 duplas entre homens e mulheres irão participar.

Número 35 do mundo, João Fonseca terá pela frente o número 77 do ranking mundial na estreia, o belga Raphael Collignon. Em 2024, ambos se enfrentaram, com vitória do brasileiro.

Caso vença na estreia, João Fonseca terá pela frente o russo Karen Khachanov, 16° colocado. Se o brasileiro e os tenistas de melhor posição vencerem seus jogos, ele terá na terceira rodada o americano Tommy Paul (24°), o italiano Jannik Sinner (2°) nas oitavas, o americano Ben Shelton (8°) nas quartas, o alemão Alexander Zverev (4°) na semifinal, e o espanhol Carlos Alcaraz (1°) na final.

A chave de duplas ainda não foi sorteada. Sendo assim, o Brasil ainda pode ter mais representantes masculinos na competição.

Chaves femininas

Já na disputa entre as mulheres, Bia Haddad, que está na 67ª posição do ranking, encara a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50º lugar, na estreia. Se vencer, enfrenta a tcheca Linda Noskova, 14º.

Caso a brasileira e as tenistas de melhor posição vencerem seus jogos, ela terá a russa Diana Shnaider (20ª) na terceira rodada, a americana Coco Gauff (4ª) nas oitavas, a italiana Jasmine Paolini (7ª) nas quartas, a bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) na semifinal, e a polonesa Iga Swiatek (2ª) na final.

Nas duplas, Luisa Stefani irá representar o Brasil ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Onde assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem o Masters 1000 de Indian Wells.

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